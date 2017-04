Marta Pascal reclama a l'independentisme no "esventar" discrepàncies pel bé del referèndum

El sobiranisme intenta rebaixar la tensió. Després d'uns dies marcats per les desavinences públiques, ahir, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va reclamar unitat i lleialtat als seus consellers i als diferents actors sobiranistes. Aquest dimecres, la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, ha abonat aquest missatge i ha cridat a la responsabilitat dels partits independentistes per no "esventar" discrepàncies i preservar la unitat pel bé del referèndum.

En una entrevista a Ràdio 4 recollida per Europa Press, Pascal ha apuntat que caldrà "assumir" que hi haurà discrepàncies o "aspectes que cal millorar", però ha subratllat que "cadascú ha de fer allò que li toca fer". En una estirada d'orelles a la secretària general d'ERC i portaveu de Junts pel Sí, Marta Rovira, Pascal ha apuntat que ella no parla del que ha de fer el Govern "perquè és el Govern qui ha de fer-ho".

En la línia del seu discurs habitual, Pascal ha remarcat que a l'executiu català li correspon tenir-ho tot a punt per poder fer el referèndum i que la feina dels partits és treballar per fer possible la victòria del 'sí' a la independència quan es dugui a terme la votació. A més, ha demanat que no transcendeixin detalls sobre el procés sobiranisme per evitar "esgotar els ciutadans" amb el "processisme".

Per altra banda, Pascal –que lidera l'ofensiva del PDECat per marcar perfil propi distanciant-se, si cal, d'ERC i sobretot de la CUP–, ha apostat per no deixar que "uns pocs siguin els que vulguin marcar la pauta" del procés, en al·lusió a la CUP. En aquesta línia, ha criticat que Arran comencés la campanya pel 'sí' al referèndum ocupant la seu del PP a Barcelona, un fet que, segons ella, no ajuda a eixamplar la base sobiranista: "Si volen empetitir-la, pot ser que no vulguin guanyar un Estat sinó un conflicte de classes".