Marta Pascal manté l'"això no toca ara" sobre el debat successori a Puigdemont

La coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, manté que ara no és moment d'obrir el debat sobre la successió de Carles Puigdemont com a candidat a les properes eleccions catalanes, com deia ahir la consellera Neus Munté, perquè la prioritat és "fonamentar les estructures del partit" i "ampliar la base" perquè guanyi el 'sí' al referèndum.

Per tant, Pascal ha insistit que dels possibles candidats se'n parlarà " quan toqui, quan hi hagi una escenari electoral immediat" i la persona que encapçali la llista s'escollirà entre tots els associats. D'altra banda, la coordinadora general del PDECat també s'ha referit a les declaracions del coordinador general del PP català, Xavier García Albiol, que assegurava aquest divendres que l'anunci del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, de no presentar-se com a cap de llista en les properes eleccions "afegeix més inestabilitat a la situació política a Catalunya". Segons Pascal, "Albiol i el govern del PP ja ens té acostumats a intentar buscar elements que facin trontollar el procés però s'equivoquen quan pensen que el procés va d'una persona". "Tot allò que siguin provocacions o intoxicacions per fer veure que aquest és un procés fràgil les anirem desfent" , ha reblat.

La coordinadora general del Partit Demòcrata, Marta Pascal, i el coordinador organitzatiu, David Bonvehí, han participat aquest dissabte a 'L'esmorzar de l’associat' del Partit Demòcrata de Lleida, al pavelló poliesportiu municipal de Juneda (Garrigues), amb unes 300 persones.

Per la seva banda, el portaveu de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, ha dit: "Seguim amb un Govern inestable i ens sembla normal que Puigdemont no vulgui continuar en aquesta inestabilitat permanent, que no li permet ni tan sols assegurar que acabarà 2017 com a president de la Generalitat". Carrizosa ha afegit que Puigdemont és ara mateix " presoner d'un partit antisistema i no té marge de maniobra". Per a C's, que la CUP "qüestioni de nou" l'aprovació dels pressupostos del Govern és un signe més de la "inestabilitat" que estan provocant els anticapitalistes a Puigdemont.

Pel que fa als possibles problemes interns que dins el PDECat hagi provocat la decisió de Puigdemont de no ser de nou presidenciable, Carrizosa creu que el més preocupant no és qui serà el candidat sinó què pot oferir el partit del president. "És més greu que un buit en la successió, el que no té el PDECat és projecte més enllà de provocar la divisió i repetir el 9-N. El que hi hauria d'haver és algú que oferís un projecte alternatiu al que va oferir Mas o ofereix Puigdemont", ha sentenciat.