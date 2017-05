Centenars de persones donen suport a Corominas i Barrufet a les portes del TSJC

Segona jornada de declaracions al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Si dilluns va ser el torn de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i la secretària primera, Anna Simó, per permetre la votació de la resolució del referèndum en el debat de política general, aquest divendres estan citats a declarar per un delicte de desobediència el vicepresident primer de la cambra, Lluís Maria Corominas, i la secretària quarta, Ramona Barrufet. La fiscalia considera que van desobeir els avisos del Tribunal Constitucional que havia prohibit tramitar qualsevol resolució relacionada amb el procés de desconnexió. En canvi, els membres de la Mesa asseguren que van complir amb el reglament i que havien de tramitar la resolució per garantir el debat parlamentari.

Pocs minuts després de les nou del matí, Corominas ha començat a declarar davant del TSJC i després ha estat el torn de Barrufet. Al cap de només vint minuts d'haver entrat, els investigats han sortit per les portes del tribunal. Segons fonts de la defensa, tots dos han contestat a dues preguntes del seu advocat: una sobre la inviolabilitat i l'altra sobre si es ratificaven amb el que va dir la presidenta davant del jutge la presidenta Forcadell.

A les 11 està previst que compareguin al Parlament. Segons fonts de la defensa, tal com ja van fer dilluns Simó i Forcadell, només respondran a les preguntes del seu advocat.

Des de primera hora del matí, una comitiva política els ha donat suport. Diputats de Junts pel Sí, la CUP i Catalunya Sí que es Pot, a més de la plana major del Govern -entre ells el president, Carles Puigdemont, i el vicepresident, Oriol Junqueras, i la consellera de la Presidència, Neus Munté- s'han aplegat al despatx d'audiències del Parlament i han marxat tots junts cap al Tribunal Superior de Justícia. També hi han fet acte de presència els expresidents del Parlament, que ja van acompanya dilluns a Forcadell i Simó, i els condemnats pel procés participatiu del 9 de novembre, entre ells l'expresident Artur Mas.

A la sortida del Parlament, al Parc de la Ciutadella, els esperaven una quarantena de persones amb estelades que han rebut els investigats amb aplaudiments.

Les entitats, Òmnium i ANC, han convocat a la ciutadania a les portes del TSJC per donar suport als encausats, tal com ja va fer dilluns i pretén fer el proper 12 de juny quan està citat a declarar també com a investigat per desobediència el secretari tercer de la Mesa, Joan Josep Nuet. En total, centenars de persones s'han aplegat al passeig de Lluís Companys i a les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb pancartes de "Love Democracy" i "no esteu sols". També hi eren desenes d' alcaldes i regidors que s'han desplaçat des del territori a la capital per donar-los suport.

Quan Corominas i Barrufet han arribat al Passeig Lluís Companys s'ha fet un passadís i entre aplaudiments i crits d'independència han avançat cap a les portes del TSJC. Abans d'entrar, la comitiva ha cantat els segadors.

Minuts abans de les 9 del matí, Corominas i Barrufet han entrat a l'edifici del tribunal acompanyats de la resta de membres de la Mesa investigats (Simó i Nuet) i la presidenta de la cambra, Carme Forcadell enmig de crits de "ni un pas enrere" i de "no esteu sols".

Una causa "indigna i impròpia d'un estat democràtic"

En declaracions als mitjans de comunicació, la consellera de la Presidència, Neus Munté, ha denunciat que "aquest Procés absolutament democràtic es veu constantment amenaçat i vigilat per la justícia". Una actuació, ha assegurat, "indigna i impròpia d'un estat democràtic del segle XXI". Munté ha manifestat una "indignació creixent" després que sigui la segona vegada que membres de la Mesa declaren al TSJC. Per la seva banda, la secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha considerat que es tracta d'un judici "a tots els diputats" i s'ha posat al "costat de la Mesa". "S'han de poder debatre totes les propostes", ha sentenciat. També la coordinadora del PDECat, Marta Pascal, ha fet declaracions. Ha insistit que "la democràcia no es jutja" i ha defensat que "es pot parlar de tot". "Ni un pas enrere", ha manifestat.

Al seu torn, el president d'Omnium Cultural, Jordi Cuixart, ha titllat de "despropòsit monumental" la judicialització als membres de la Mesa. Cuixart ha denunciat un estat espanyol "incapaç de jutjar el franquisme i els seus ingredients com el Valle de los Caídos" que, ha apuntat, "es veu valent per portar als tribunals els representants polítics catalans".

El president de l'ANC, Jordi Sànchez, ha demanat "tancar totes les carpetes judicials que porten a un camí sense sortida democràtica". "No acceptem que cap tribunal vulgui jutjar la ciutadania", ha afegit Sànchez, que ha assegurat que desenes de milers de persones sortirà "al carrer si mai ningú és portat als jutjats".

Per la seva banda, la presidenta de l'AMI, Neus Lloveras, ha advertit que l'Estat vol que la judicialització "sembli normal". "No ens hi acostumarem", ha assegurat abans de titllar de "decadent" un Estat que "no accepta les normes de la democràcia". "Aquest no és l'Estat que volem i seguirem treballant des del carrer pacíficament", ha afegit.