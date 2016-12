Mas: “Anirem a judici amb la cara ben alta i amb el sentit del deure complert”

L’expresident de la Generalitat i president del PDECat, Artur Mas, ha afirmat que juntament amb les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau aniran a judici “amb la cara ben alta i amb el sentit del deure complert”. D’aquesta manera ha reaccionat a través de les xarxes socials després de conèixer que el judici pel procés participatiu del 9-N se celebrarà entre el 6 i el 10 de febrer.

A més, Mas assegura que aniran a judici “per les seves idees, per escoltar la gent, per posar les urnes i per defensar la llibertat d’expressió i la democràcia”. “Cap problema”, afegeix l’expresident. Tots tres estan acusats dels delictes de prevaricació i desobediència, pels quals s'enfronten a penes sol·licitades per la fiscalia d'entre deu i nou anys d' inhabilitació.

Més tard, abans d'iniciar la cimera del referèndum al Parlament -on ha estat convidat-, l'expresident ha titllat d'"aberració" el judici i ha assegurat que anirà als jutjats amb el "cap molt alt", "amb el sentit del deure complert" i sabent que si s'hi tornés a trobar faria "el mateix". "L'estat català no és un crim, és una idea i un objectiu polític, cultural, econòmic i cultural", ha assegurat, reclamant a l'Estat "diàleg", "negociació" i "política en majúscules".

Junts pel Sí també ha criticat durament que el TSJC ja hagi fixat judici i que, en paral·lel, el TC hagi anul·lat les ponències de les lleis de desconnexió a petició de C's. La diputada independentista Marta Pascal ha acusat l' Estat d'"assetjar" els dirigents sobiranistes amb l'objectiu d'"amputar" el procés. "Si volen fer callar alguns rostres coneguts, han de saber que ho tornaríem a fer", ha reblat. En aquesta línia, ha dit que la judicialització del 9-N "interpel·la tots els demòcrates, també els espanyols". Malgrat la voluntat de l'Estat de "posar en entredit" la tasca parlamentària, els grups independentistes seguiran endavant amb el mandat del 27-S, ha avisat.

El conseller de Justícia, Carles Mundó, no s'ha mostrat sorprès per la data del judici del 9-N, però sí que ha qualificat "d'anomalia" que algú pugui ser jutjat per "posar urnes" i permetre "opinar" als ciutadans. "Cap democràcia sòlida pot entendre jutjar algú per permetre opinar", ha dit. Segons el conseller, el judici no hauria d'interferir en el tram final de negociació dels pressupostos.