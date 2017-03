Mas s'obre (des de Madrid) a incloure una tercera via pactada entre tots els partits espanyols al referèndum

Artur Mas ha canviat aquest dimecres el ring de l'Ateneo de Madrid amb l'exministre d'Exteriors José Manuel García Margallo –amb manifestació ultra i crits de "traïdor" inclosos– per un esmorzar tranquil en un hotel del barri benestant de Chamberí, al costat mateix de la seu del PP, al carrer Génova. Els contricants eren, de lluny, més elegants en les formes. El debat l'organitzava la revista de moda i tendències 'Vanity Fair', però en cap cas Mas ha sortit del marc estrictament polític del procés. L'esmorzar ha girat al voltant de la ressaca del cara a cara amb Margallo. L'expresident de la Generalitat ha donat per mort el diàleg amb el govern de Mariano Rajoy i ha reclamat un pacte d'estat entre tots els partits espanyols per concretar una tercera via que s'inclogui en la pregunta del referèndum.

L'experència de l'Estatut porta Mas a no "fiar-se" en cap cas d'un pacte amb el govern espanyol que després d'altres partits poden "cortocircuitar". "Els nostre ànim és que si hi ha un pacte no sigui amb el govern espanyol sinó amb l'Estat", ha assenyalat l'expresident, precisant que "no necessàriament s'ha de pactar amb el cap d'estat", és a dir, el rei. Aquest pacte, per a Mas, s'hauria de concretar amb una segona opció en el referèndum. El líder del PDECat ha fet una crida als partits espanyols a "concretar" un "projecte alternatiu" a l'independentisme per a Catalunya. " Es parla molt de terceres vies però ningú concreta res", ha lamentat, proposant "votar una opció alternativa al costat de la independentista" perquè així "serien dues preguntes en positiu" en el referèndum: Sí/Sí, segons el seu parer.

En el seu discurs a Madrid, Mas intenta parar-se més a explicar les possibles vies d'entesa que no pas a parlar del referèndum unilateral. Ho va fer en la conferència a la Universitat Autònoma de Madrid ja fa unes setmanes, quan va posar per primer cop sobre la taula l'opció d'incloure una segona pregunta al referèndum. Ahir va precisar en la conversa amb Margallo que " el referèndum pot ser una solució", tot evitant dir que "ha de ser" la solució. Aquest dimecres ha fet un pas més enllà i ha instat els partits espanyols a presentar un projecte intermedi entre l''statu quo' i l'independentisme per incloure'l en el referèndum.

Ara bé, també ha deixat clar que no confia en cap proposta nova, ni del PP ni del PSOE. Ha recordat que Pedro Sánchez era l'únic que s'obria a algun reconeixment i que el seu propi partit "se'l va carregar". "Què ha canviat entre el PP d'ara i el del recurs de l'Estatut?", ha preguntat tot seguit de forma retòrica. " Els partits espanyols no han canviat però sí la societat catalana", ha conclòs.

Crítiques a la CUP

Sobre l'exigència de la CUP que el Govern ja fixi la data i pregunta del referèndum a canvi d'haver avalat els pressupostos, Mas ha considerat que és una "condició que li sobra" perquè "ja hi ha un compromís ferm del govern espanyol per convocar el referèndum com a molt tard al setembre". "No fan més que recordar una realitat que ja existeix", ha afegit.

En defensa de CDC

Preguntat pels presumptes casos de finançament il·legal a CDC, Mas ha tornat a defensar el seu partit. " Cal anar adjudicació per adjudicació i demostrar que hi ha hagut vinculació", ha dit sobre les últimes acusacions en el marc del judici pels fets del Palau de la Música.