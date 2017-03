Mas i Margallo debatran el 21 de març a Madrid sobre l'encaix de Catalunya a l'Estat

L'ex ministre d'Assumptes Exteriors José Manuel García-Margallo i l'expresident de la Generalitat Artur Mas debatran el proper 21 de març sobre la situació de Catalunya. El 'cara a cara' es produirà en el marc del cercle ' Cataluña en la encruzijada' organitzat per l' Ateneu de Madrid per tal de "representar la realitat catalana des de diferents angles".

Segons s'explica en la pàgina web de l'Ateneu, l'objectiu és aconseguir que es produeixi un " debat constructiu" sobre l'actual situació de Catalunya i les perspectives de futur. En aquest sentit, subratllen que es pretén presentar la " realitat catalana des de diferents angles: social, jurídic, institucional i polític" gràcies a la participació de personalitats involucrades en aquestes àrees.

De fet, està previst que el dia 22 de març se celebri una taula rodona amb la participació de membres dels diferents partits polítics com Jordi Roca (PP), Juan Carlos Girauta (C's), Meritxell Batet (PSC), Xavier Doménech (En Comú Podem), Joan Tardà (ERC) i Carles Campuzano (PDECat).

Margallo debatrà amb Mas dues setmanes després de la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de condemnar l'expresident a dos anys d'inhabilitació per la consulta del 9-N. No és la primera vegada que l'exministre debat amb els líders sobiranistes. Ara fa un any i mig, durant la campanya del 27-S, l'excap de la diplomàcia espanyola va mantenir un 'cara a cara' amb el president d'ERC, Oriol Junqueras. En aquell moment, Margallo va rebre nombroses crítiques internes per acceptar el 'duel'.

Reforma de la Constitució per a encaixar Catalunya en l'estat espanyol

L'exministre ha defensat en més d'una ocasió que es necessària una reforma de la Constitució perquè Catalunya encaixi dins l'estat espanyol i també un canvi en el sistema de finançament que cedeixi gairebé tot l'IRPF a Catalunya. Tant la Moncloa com la direcció del PP van desmarcar-se d'aquesta tesis. El mateix Margallo va reconèixer discrepàncies amb la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría i el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, sobre la "visió d'Espanya" i com afrontar la relació amb Catalunya.