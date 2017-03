Mas, Ortega i Rigau es posen a disposició del Govern per ajudar a ampliar els suports al referèndum

La reunió del consell executiu d'aquest dimarts ha estat més concorreguda del que és habitual. Els serveis del Palau de la Generalitat han hagut d'instal·lar tres cadires més a la sala Tàpies per fer lloc a l'expresident Artur Mas, l'exvicepresidenta Joana Ortega i l'exconsellera Irene Rigau. Tots tres han explicat al Govern la sentència que els inhabilita -entre dos anys i un any i mig- per la celebració del 9-N. La consellera de la Presidència i portaveu de l'executiu, Neus Munté, ha enaltit aquest dimarts el paper de tots tres i ha explicat que el Govern confia que el seu testimoni els ajudi a augmentar els suports a la demanda d'un referèndum.

Segons ha explicat Munté en roda de premsa, Mas, Ortega i Rigau s'han posat a disposició de l'executiu per contribuir a ampliar els suports al referèndum. Com? Fent "pedagogia" sobre quina és la demanda de Catalunya i quina és la resposta, fins ara, de l'Estat. Segons Munté, tots tres simbolitzen la "manca absoluta de resposta política per part de l'Estat" a les demandes democràtiques de Catalunya.

La portaveu ha explica que Mas, Ortega i Rigau han acceptat l'encàrrec del Govern i han mostrat la seva predisposició a "poder col·laborar en allò que la seva experiència pugui contribuir a explicar per què a Catalunya una majoria política i social aspira a decidir el seu futur". Tanmateix, Munté ha admès que encara no s'ha concreta com es vehicularà aquesta col·laboració ni s'ha encarregat cap feina concreta.

Tanmateix, Munté ha reconegut que una possibilitat "real i ben factible" seria que l'expresident de la Generalitat i les dues exconselleres se centrin en fer pedagogia del referèndum a nivell internacional.

540x306 Artur Mas, Carles Puigdemont, Irene Rigau, Oriol Junqueras, Neus Munté i Joana Ortega / FRANCESC MELCION Artur Mas, Carles Puigdemont, Irene Rigau, Oriol Junqueras, Neus Munté i Joana Ortega / FRANCESC MELCION

La visita de Mas, Ortega i Rigau a Palau arriba després que tots tres hagin anunciat ja formalment el seu recurs contra la sentència al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), i és la primera vegada aquesta legislatura que persones alienes al consell executiu participen a la reunió.