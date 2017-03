Mas, Ortega i Rigau fan el primer pas per recórrer la condemna pel 9-N

Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau han començat els passos per recórrer la seva condemna d'entre un any i mig i dos anys d'inhabilitació pel 9-N. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) considera que van desobeir el Constitucional i es van mantenir fins al final darrere l'organització de la consulta, tot i que estava suspesa. Ortega i Rigau han anunciat formalment el seu recurs al TSJC, mentre que Mas ho farà demà dimarts.

La fiscalia també va anunciar que recorreria la sentència, tot i que, en aquest cas, ho farà per demanar més condemna per als acusats. Vol que el Suprem també els inhabiliti per prevaricar, a banda de la desobediència.

Vulneració de drets fonamentals

A més de negar la desobediència, la defensa d'Ortega, exercida pel penalista Rafael Entrena, i la de Rigau, que porta el lletrat Jordi Pina, consideren que la sentència del TSJC "vulnera" diferents drets fonamentals recollits per la Constitució: el dret d' igualtat davant de la llei, el de llibertat ideològica i d'expressió o el dret a la lliure participació dels ciutadans en assumptes públics. També al·leguen que s'ha vulnerat la presumpció d'innocència de la vicepresidenta i el seu dret a un procés judicial amb garanties.

La defensa d'Ortega també assegura que el tribunal cau en contradiccions a l'hora d'exposar els fets en la sentència i que la sala no va practicar totes les proves demanades per les defenses dels acusats.