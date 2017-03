Mas i Pisarello, Pisarello i Mas: sobiranisme i ciutats sostenibles a Harvard

260x366 Mas, aquesta setmana a Oxford / ACN Mas, aquesta setmana a Oxford / ACN

260x366 El tinent d'alcalde Gerardo Pisarello El tinent d'alcalde Gerardo Pisarello

La veu de Catalunya se sent fort avui a la Universitat de Harvard, als Estats Units. Les raons del projecte sobiranista, d'una banda, i el model de ciutat sostenible que planteja Barcelona, s'hauran sentit en tres conferències diferents quan s'acabi el dia. I hauran estat paraules de l' expresident de la Generalitat Artur Mas i de l'actual primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Gerardo Pisarello, que aquest dissabte a la tarda –al vespre, hora catalana– coincideixen en la European Conference d'aquest any, la cinquena edició d'una jornada de debat anual organitzada per estudiants de Harvard.

Primer serà Pisarello qui parlarà, en una taula rodona sobre 'Ciutats sostenibles', a les 14.00 hores de la costa est dels Estats Units, les vuit del vespre a Catalunya. La resta de participants del col·loqui són Luis Cueto, de l'Ajuntament de Madrid, Carl Spector, comissionat de Sostenibilitat de Boston i Erin Baumgartner, directora associada de ciutats sostenibles del MIT.

I seguidament, a les 15.30 hores (21.30 h a Catalunya) es farà la ponència sobre 'La futura estructura d'Europa: adhesions i secessions', en la qual participa Mas. Tots dos actes són a la Harvard Kennedy School, un dels centres de la Universitat de Harvard escollits com a seus per a aquesta conferència.

Hores abans, però, Mas ja ha fet una primera intervenció a Harvard. En un diàleg acadèmic amb el professor i exministre de Brasil Roberto Mangabeira Unger, i davant de 200 assistents a la Harvard Law School, Mas ha enviat un missatge al govern espanyol, al qual ha demanat que afronti el "repte democràtic" de Catalunya i permeti el referèndum i posi sobre la taula una oferta atractiva alternativa a la independència perquè els electors puguin triar entre una opció i l'altra en la consulta, informa l'Agència Catalana de Notícies (ACN).

"Seria molt intel·ligent que l'Estat fes una proposta en positiu i la votéssim juntament amb la independència en referèndum”, ha reflexionat Mas. L'expresident de la Generalitat ha recordat l'ampli suport que té el dret a decidir a Catalunya, "ja que el 80% dels catalans volen el referèndum", i ha apuntat que la "Constitució espanyola permet la seva celebració per poder saber l'opinió de la gent". Si el 'sí' a la independència s'acaba imposant, Mas ha assegurat que s'imagina Catalunya com "la Dinamarca del Mediterrani". I ha recordat que el projecte sobiranista català passa per incardinar l'estat català a la Unió Europa i en les institucions internacionals: "En les darreres dècades, Europa ha esdevingut una gran estructura molt burocràtica i per això volem ajudar a canviar-la", ha assenyalat.

Roberto Mangabeira Unger també ha analitzat com seria la integració del nou Estat català a la Unió Europea i ha plantejat a Mas si la Catalunya estat ajudaria a canviar el model de la UE actual. "Europa, actualment, és massa gran pels problemes petits i massa petita pels problemes grans", li ha respost l'expresident català. "La nostra UE ideal hauria d'estar preocupada pels assumptes exteriors, la solidaritat, el comerç i la relació entre els països", ha continuat Mas.