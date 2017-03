Mas alleuja el PDECat distanciant-lo de CDC

Hi havia expectació al Partit Demòcrata (PDECat) per quines serien les paraules de l’expresident de la Generalitat Artur Mas sobre el cas Palau i les confessions de Fèlix Millet i Jordi Montull. Ahir, després de la breu declaració de dijous a l’Hospitalet de Llobregat, Mas va ampliar les seves explicacions en una entrevista a RAC1 en què, tot i que va reiterar la seva confiança en l’extresorer Daniel Osàcar i el diputat de Junts pel Sí i exconseller de Justícia Germà Gordó, va aixecar un tallafoc entre CDC i la formació nascuda després de la seva liquidació. Tranquil·litzava així un partit que ha viscut amb incomoditat com el passat de CDC i el seu presumpte finançament irregular posava en qüestió el seu missatge de renovació.

Abonant el discurs que havia fet dilluns la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, Mas va subratllar que el partit nascut arran de la liquidació de Convergència “està absolutament fora de sospita i ho estarà perquè farà les coses d’una manera que no donarà cap motiu per sospitar”. A més, va subratllar que, tot i que n’és el president, el seu rol al nou partit “no és executiu” i que són Pascal i el coordinador d’organització, David Bonvehí, els que gestionen el dia a dia de la formació. “L’única cosa que faig és demanar en què puc ajudar”, va afegir.

L’expresident ha passat en menys d’un mes d’acaparar els focus pel judici del 9-N a fer-ho per les derivades del cas Palau. Davant les veus dins del PDECat que opinen que Mas entorpeix el missatge renovador del partit i impedeix trencar el lligam amb CDC, l’expresident va respondre ahir recordant que va ser escollit al congrés fundacional del PDECat amb el 90% dels vots. “Si es tracta que també plegui d’això, que em diguin per què”, va avisar en una entrevista en què va reiterar que CDC no va cobrar comissions i va desafiar el fiscal a demostrar que hi va haver tracte de favor en les adjudicacions. Mas va acusar Fèlix Millet i Jordi Montull d’intentar “carregar-li el mort a un altre” i va apuntar que la guerra bruta de l’Estat va contra CDC i no contra ERC perquè els republicans “no fan tanta por”. A la tarda, des del congrés de les JNC, Mas va afegir que vol comparèixer al Parlament la setmana que ve.

Un actiu electoral

Les declaracions de Mas, doncs, van alleujar el PDECat, on en els últims dies s’havien sentit veus crítiques amb l’expresident. Dins de la formació no va agradar que fa dues setmanes -durant l’acte de presentació del PDECat a Barcelona- Mas reaccionés a unes informacions que el vinculaven a ell i a Gordó amb el cas 3%, afirmant que l’Estat vol “destruir” el que representa Convergència i avisant la nova direcció del Partit Demòcrata que ells també serien un objectiu. Un discurs que, admeten diferents dirigents del partit, grinyolava perquè posava en el mateix sac CDC i una formació amb un model financer molt diferent.

També hi ha diverses veus que defensen el paper de Mas i que fins i tot el mantenen com el principal aspirant a encapçalar la llista en unes eleccions catalanes un cop el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha ratificat que no serà candidat. “És, de molt, el nostre millor candidat”, resumeix un dirigent. Un alcalde afegeix que no es pot qüestionar Mas perquè dos “lladres confessos” vulguin rebaixar la seva condemna, i demana al partit que se centri en la celebració del referèndum. Un tercer apunta que el PDECat no pot caure en l’estratègia de l’Estat, i apunta que “no és casualitat” que el judici del cas Palau hagi coincidit amb el del 9-N.

Tanmateix, dos membres de l’executiva admeten que el cas que els preocupa no és tant el Palau -que veuen llunyà- com les novetats sobre el 3%. El fet que la investigació situï Gordó com “l’aconseguidor” i que s’analitzin actuacions recents genera inquietud en un PDECat que, segons les mateixes fonts, està preparat per prendre mesures si és necessari. “Serà la prova de foc que les coses és fan diferent”, conclou una dirigent.