Mas assegura que una Catalunya independent serà un "aliat de confiança per a l'OTAN al Mediterrani"

En la segona conferència que l'expresident de la Generalitat ha impartit a Harvard, Artur Mas ha garantit que una Catalunya independent complirà amb els compromisos de l'OTAN i serà un "aliat de confiança al Mediterrani". "Catalunya està preparada per participar en les institucions multilaterals i ser un aliat sòlid als reptes globals d'Occident i del sud d'Europa", ha defensat Mas.

Per l'expresident, Catalunya és també un "aliat clau per estabilitzar la riba sud del Mediterrani". Com? Mas ha explicat que caldria que un futur Estat català incrementés les relacions econòmiques i comercials i que promogués que Europa s'involucrés més en països com Marroc o Tuníssia. En aquest sentit, Mas considera que Catalunya "ajudarà a configurar una nova i més eficient Unió Europea".

Per aquest motiu, l'expresident de la Generalitat ha qualificat el procés català "d'oportunitat per demostrar com els conflictes territorials es poden solucionar democràticament". A dia d'avui, ha dit, a "Occident, les urnes són més importants que les armes" i ha volgut deixar clar que el sobiranisme és un moviment "profundament pro europeu".

Unes eleccions autonòmiques serien un "fracàs"

Mas ha tornat a explicar que encara no ha decidit si es tornarà a presentar en unes futures eleccions. En declaracions a TV3, l'expresident ha volgut assenyalar el "fracàs" que suposarien unes noves eleccions autonòmiques i ha reflexionat que si finalment hi ha unes eleccions constituents, "la llei espanyola no estarà en vigor".