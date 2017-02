Mas denuncia una campanya contra el PDECat

Sense fer-hi referència explícita en cap moment, l’expresident de la Generalitat Artur Mas va regirar-se ahir amb vehemència contra les novetats de la investigació sobre el presumpte finançament irregular de CDC i va carregar contra “els poders de l’Estat” per haver orquestrat una campanya per “destruir” el Partit Demòcrata (PDECat). “Van contra nosaltres”, va afirmar durant la cloenda de l’acte de presentació de la federació del partit a Barcelona.

Amb un discurs abrandat, l’expresident va denunciar que l’Estat vol “destruir per terra, mar i aire” el que representa la formació hereva de Convergència perquè sap que sense ella “no hi ha independència”. “Sense el PDECat no hi ha estat”, va afirmar adaptant la rima al nom del nou partit. Segons Mas, des que va apostar clarament per l’estat propi, CDC fa “molta nosa”, i per això va voler llançar un avís a la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, i al coordinador d’organització, David Bonvehí: “Aneu amb molta cura, no els doneu cap excusa, perquè la convertiran en una prova, i la prova la convertiran en un delicte, perquè també aniran contra vosaltres”.

Mas va situar també dins del que considera una ofensiva contra el projecte del PDECat el fet que demà el portaveu del partit al Congrés, Francesc Homs, hagi de declarar davant del Tribunal Suprem pel cas del 9-N. “Nosaltres anem a judici perquè vam ser demòcrates i vam posar les urnes; altres hi van per corrupció”, va opinar.

A més, l’expresident va voler llançar un avís als que parlen de la possibilitat d’aplicar l’article 155 de la Constitució. Mas els va alertar: “Segons què es plantegin amb l’autonomia catalana, es trobaran amb la reacció de la societat catalana, cívica i pacífica però contundent. Que ho calculin bé”.

Un empresari lliga Mas al 3%

Tot i que Mas no hi va fer cap referència, van planar sobre la seva intervenció les novetats de la investigació que situen l’extresorer de CDC Andreu Viloca com l’“aconseguidor” del 3% i la informació publicada per El Mundo en què s’apunta que un empresari hauria declarat que s’havia reunit amb Mas -quan aquest encara no era president- per parlar de l’adjudicació de contractes públics a canvi de donacions a CDC, i que l’expresident l’hauria redirigit a l’aleshores gerent del partit i home de la seva confiança, Germà Gordó. L’exconseller de Justícia va ser protagonista indirecte de l’acte, ja que per negar la seva implicació en el cas va deixar-se veure pel Centre Artesà Tradicionàrius de Gràcia, on es feia la presentació, i on fins i tot va conversar durant una estona tant amb el mateix Mas com amb Pascal i Bonvehí.

L’oposició, mentrestant, va apressar-se ahir a carregar contra l’expresident després que un testimoni protegit el vinculés directament per primer cop amb el 3%. La líder de Ciutadans al Parlament, Inés Arrimadas, va opinar que CDC va optar per la independència per “tapar els casos de corrupció” que afecten el partit. També el portaveu d’economia del PSOE al Congrés, Pedro Saura, va exigir ahir a Mas “menys conferències fora d’Espanya per parlar de la independència i més conferències aquí per explicar per què Convergència es va finançar al 3% quan ell la dirigia”. El líder d’En Comú Podem, Xavier Domènech, va lamentar que “fa massa temps” que CDC “arrossega casos de corrupció”.