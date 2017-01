Mas: "En algun moment s'haurà de desobeir el TC per superar l''statu quo'"

Junts Pel Sí i la CUP treballen al Parlament per enllestir les lleis de 'desconnexió' abans de l'estiu. Seran el marc legal per convocar el referèndum al qual s'ha compromès el Govern però, tard o d'hora, hauran d'afrontar el veto del Tribunal Constitucional (TC). En una entrevista a Onda Cero, l'expresident de la Generalitat Artur Mas, ha defensat la desobediència catalana quan el TC anul·li el referèndum i es generi el "xoc de legalitats i legitimitats". " En algun moment s'haurà de desobeir el TC per superar l''statu quo'", ha sentenciat.

Aquesta és, precisament, l'advertència que fa la CUP des de fa setmanes. Els cupaires volen que el Govern es comprometi públicament a desobeir la llei espanyola quan arribi el "xoc de legalitats" i adverteixen que no serà possible passar "d'una legalitat a una altra" sinó que la nova legalitat catalana naixerà impugnada per l'Estat.

Mas ha descartat que el Govern torni a impulsar un 9-N i ha subratllat que l'executiu tindrà "les facultats per convocar el referèndum" quan el Parlament li doni cobertura legal. La confrontació amb l'Estat serà, doncs, inevitable si l'operació diàleg no avança. "Des de Catalunya s'intenten pactar les condicions, però el govern espanyol no vol ni seure a la taula", ha lamentat.

Els excessos de Santi Vidal

Més enllà del referèndum, Mas també ha respost diverses preguntes sobre l'exsenador Santi Vidal. "A Santi Vidal li tinc estima, perquè se la va jugar, més enllà de les paraules i el postureig", ha opinat. Ara bé, "s'ha equivocat de totes totes, i els errors es paguen cars", ha afegit.

Segons Mas, Vidal s'ha equivocat perquè " ha parlat més del compte i perquè no ha explicat la realitat". "Hi ha coses que, tot i no ser mentida, s'han d'explicar d'una altra manera", ha opinat. L'expresident ha recordat, per exemple, que l'administració catalana disposa de les dades personals dels ciutadans a través de les targetes sanitàries o dels impostos que gestiona directament la Generalitat. "Una altra cosa és si es poden fer servir per a determinades coses", ha subratllat. "El conseller no pot consultar determinades dades, però hi ha funcionaris de l'administració catalana que coneixen les bases de dades fiscals, perquè les necessiten per lluitar contra el frau fiscal", ha conclòs.