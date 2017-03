Mas predica per a un “espanyol de professió”

En un cantó del ring, un “espanyol de professió” -així s’autodefineix l’exministre José Manuel García-Margallo-. A l’altre, Artur Mas, un expresident de la Generalitat que té clar que juga en camp contrari des de bon començament: ha sigut rebut a l’arribada a l’Ateneu de Madrid amb crits de “fill de puta” i “corrupte” per part d’una trentena d’ultres de Falange i Aliança Nacional.

Els dos ex -el prefix és gairebé l’única cosa que tenen en comú, acorden- aviat s’embranquen en una discussió apassionada. Margallo, amb arguments historicistes. “Catalunya no ha existit mai com a estat independent”, fa. “Soc el 139è president d’una institució que existia abans que Espanya fos una unitat política”, respon Mas, que malda per portar el debat al segle XXI. Reclama, com fa últimament, que l’Estat posi sobre la taula una contra-oferta. Tant insisteix Mas a demanar-la que fins i tot es desmarca del “referèndum o referèndum” que abandera Puigdemont. “El referèndum pot ser una solució”, diu, escollint amb cura el verb. Pot, no ha de.

L’expresident detalla la contraoferta que espera. Hauria de ser una “reforma de la Constitució”. Amb això intenta seduir Margallo: “Sé que estic parlant amb un defensor de la reforma constitucional”. Però l’espanyol de professió es desfà com pot de l’abraçada de l’os, i de passada recorda a les 300 persones que omplen l’auditori de l’Ateneu que ara es dedica a l’escriptura: “Ho dic en el meu llibre que està a punt de sortir: defenso una reforma de la Constitució que garanteixi la unitat d’Espanya i la igualtat dels espanyols”.

Quan deixa els arguments historicistes de banda, Margallo acudeix als tòpics. Se salta allò de “Què posa al teu DNI?”, però en fa servir un igual de rebregat: “I què passaria si demà Tarragona volgués independitzar-se de Catalunya?” Mas recull el guant i s’apunta una victòria quan recorda que la llei de l’Aran del Parlament li atorga dret a decidir. Però també entoma algun cop de dreta. Després de defensar el tarannà demòcrata de David Cameron, avalador del referèndum a Escòcia, sent com Margallo li diu: “Ets l’únic personatge a Europa que admira Cameron”.

Debat crispat

El debat s’obre al públic i es crispa. “Mentider!”, crida un dels presents a Mas. El fan fora. Al fons, el senyor Flores crida que és “ateneista” des de fa 50 anys per reclamar la paraula. Però l’hi donen a una independentista que s’explaia -davant de la indignació, esclar, del senyor Flores i els xiulets d’alguns dels presents-. “¿És cert que el seu partit està negociant en secret amb ERC una sortida?”, pregunta sense sort a Margallo una exfuncionària andalusa amb ànima de reportera. Debat encès superat. Avui Mas canvia l’Ateneu per un debat organitzat per una revista de moda i tendències. L’esperança és trobar-se contrincants més elegants en les formes.