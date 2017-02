Mato i el PP declararan als jutjats just després del congrés

El congrés del PP és el pernil a l’entrepà del cas Gürtel: aquest divendres, abans de començar l’esdeveniment que consagrarà la parella formada per Mariano Rajoy i María Dolores de Cospedal, es comunicarà la primera sentència de la trama, la del cas Fitur, mentre que el dilluns 13, segons una resolució d’ahir, declararan en la peça principal l’exministra Ana Mato i el representant legal del PP.

La declaració està prevista en qualitat de partícips a títol lucratiu, però amb un matís: tenen l’obligació de comparèixer, a diferència del procés penal, en què la compareixença és voluntària. El president del tribunal, Ángel Hurtado, ha precisat: “En la mesura que el PP és a la causa com a partícip a títol lucratiu, si l’opció de la sala és que prestin declaració han de venir tots”. Es referia, a part del PP, a Ana Mato i a Gema Matamoros, l’esposa de l’exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega. Precisament, seran els últims a prestar declaració en la fase d’acusats, ja que després comença la testifical.

El testimoni de Rajoy

La iniciativa d’aquesta declaració va sorgir ahir in voce per part de l’acusació popular d’Adade (Associació d’Advocats Demòcrates per Europa), la mateixa que estudia la petició per sol·licitar la declaració testifical de Mariano Rajoy. La fiscal Concha Nicolás va donar suport a la iniciativa, encara que va precisar que ja s’havia demanat la seva declaració quan compareguin els testimonis.

La sala segona, que forma el tribunal, va deliberar i va anunciar la decisió de citar Mato i el PP. Dos magistrats van donar suport a la compareixença dilluns, i el president del tribunal i ponent, Ángel Hurtado, s’hi va oposar.

Hurtado va assenyalar en el seu dia que la presència del PP com a partícip lucratiu no era rellevant. “No oblidem la particular condició processal -secundària i col·lateral- que el partit ostenta en aquest procediment, que no és altra que la de suposat partícip a títol lucratiu”.

Fonts jurídiques asseguren que el partit hi enviarà un representant legal per exercitar el seu dret a defensa, ja enunciat, d’altra banda, en les qüestions prèvies del judici. Ara tindrà l’oportunitat d’argumentar contra els càrrecs que s’han formulat contra el PP. La seva declaració suposa una figura diferent de la de testimoni -obligat a dir la veritat- o la de l’imputat, amb dret a no declarar.