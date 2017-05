Maza, a Puigdemont: "La Fiscalia no és un actor polític, només vetlla perquè s'apliqui llei"

El fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, insisteix que el missatge que va traslladar al president Puigdemont en la reunió que van mantenir aquest dimecres al Palau de la Generalitat va ser molt clar: "La Fiscalia no és un actor polític, només vetlla perquè s'apliqui llei en l'estat de dret". Així ho ha explicat aquest dijous en declaracions als periodistes, després que en la trobada a Palau -en la qual també hi havia el conseller de Justícia, Carles Mundó-, el Govern expressés el seu malestar per la judicialització del Procés.

En un comunicat de la Fiscalia ja es va advertir que l'"obligació" de l'Executiu és "complir les funcions que la llei li encomana". El fiscal general ha reiterat aquest dijous aquesta versió, assegurant que en la trobada d'aquest dimecres es va mantenir en l'"estricte terreny institucional, de l'estat de dret i de l'aplicació de la llei" i que no va comentar cap dels casos de judicialització a Catalunya. "No podem ser a una comunitat autònoma sense saludar el seu president", ha afegit, assegurant que el tracte de Puigdemont i de Mundó va ser "molt amable".

El Govern trasllada al fiscal general de l'Estat el malestar per la judicialitzacióMaza ha presidit aquest dijous la reunió de la junta de fiscals superiors de totes comunitats autònomes a Barcelona. Es tracta del primer cop que aquesta trobada se celebra a la capital catalana, una excepcionalitat que el fiscal general ha justificat per l'"afecte i relació molt especial" que ell té amb la ciutat. "Em venia molt de gust", ha assegurat, descartant que es tracti d'un gest cap a Catalunya en plena tensió política i judicial amb l'Estat pel referèndum.

En aquest sentit, ha rebutjat pronunciar-se sobre el presumpte esborrany de la llei de transitorietat jurídica pactada entre Junts pelo Sí i la CUP que va publicar dilluns 'El País'. A principis de setmana, el fiscal general ja va reconèixer que el text és "sorprenent i estrany a l'estat de dret", i va reunir la cúpula fiscal per analitzar-ho. Finalment, però, la fiscalia va concloure que no es querellarà per la llei fins que no consti en un registre oficial.