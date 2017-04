El fiscal general de l'Estat aparta els investigadors del cas 3%

Ni tres dies després que la junta de fiscals es rebel·lés contra les ingerències del nou fiscal Anticorrupció, Manuel Moix; el fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, ha decidit demostrar que és ell qui mana al ministeri públic. Per ordre seva, Moix ha destituït els fiscals que investiguen des del 2015 el cas del 3%, José Grinda i Fernando Bermejo. El cas sobre les presumptes comissions que hauria cobrat l'extinta CDC, passa així a mans dels fiscals encarregats del cas de les ITV, i que investiga Oriol Pujol: Fernando Maldonado i Teresa Duerto, segons han explicat fonts judicials. Es tracta dels fiscals encarregats de la delegació d'Anticorrupció a Catalunya.

La notícia ha pres per sorpresa el ministeri públic, que prova d'entendre el canvi. Segons ha explicat la fiscalia Anticorrupció, la substitució correspon a la nova estratègia perquè els fiscals delegats d'Anticorrupció assumeixin els casos de cada territori i els de la fiscalia especial puguin ocupar-se dels assumptes de Madrid. " Aquest canvi no suposa cap modificació a la línia que ha mantingut la Fiscalia en cadascun dels procediments", conclou en un comunicat per evitar suspicàcies arran de les denúncies d'ingerències per part de Maza dels últims mesos.

Moix va ordenar als fiscals del cas Lezo que s'oposessin a diversos registres de l'operació en contra del seu criteri. La junta es va alinear gairebé per unanimitat amb els fiscals del cas (22 vots contra dos), el que va obligar el fiscal Anticorrupció a reconsiderar la seva ordre. No és la primera polèmica que plana sobre Moix, que també intentat evitar que s'imputés el ja expresident murcià, Pedro Antonio Sánchez (PP), en la trama Pública. L'exministre d'Aznar i expresident de la Generalitat valenciana, Eduardo Zaplana, va dir a l'expresident madrileny Ignacio González que no hauria de patir amb la designació de Moix com a fiscal en cap Anticorrupció.

La possible imputació de Germà Gordó

El cas del 3% ha pres rellevància els últims mesos. Han estat imputat alts càrrecs de la Generalitat i ha sorgit amb força en el sumari el nom de l'actual diputat de Junts pel Sí Germà Gordó, un dels homes de confiança de l'expresident de la Generalitat Artur Mas, i que hauria fet d'enllaç entre CDC i diferents empreses.

Tant Grinda com Bermejo, amb un perfil més policial, havien actuat amb duresa contra el cas, mentre que perfil de Maldonado i Duerto és més tècnic i pactista -s'especula sobre un possible pacte entre Oriol Pujol i la Fiscalia-. Ara la nova lògica d'Anticorrupció, en un moment que està en l'ull de l'huracà, es cedir les causes catalanes a la fiscalia a Catalunya. De fet, és la lògica que ja s'havia seguit fins ara. En el moment que Bermejo va marxar a Madrid i va cedir el seu lloc a Duerto, que fins llavors era fiscal ajudant, ja va deixar-li casos com el Mercuri, que investiga Manuel Bustos.

Podem demana la dimissió de Maza i Moix

Podem creu que aquests relleus fulminants són la gota que fa vessar el got i aquest divendres ha demanat la dimissió tant de Maza com de Moix. La secretària d'Acció Institucional de l'executiva i vicepresidenta del Congrés, Gloria Eizo, ha denunciat que després d'aquestes "destitucions" és "imprescindible" la dimissió perquè que continuïn al càrrec fa "impossible mantenir el crèdit de les institucions democràtiques". Podeu creu que "els últims passos" del ministeri públic, entre els que també inclou les "filtracions" a González, demostren que "intenta frenar qualsevol tipus d'investigació que tingui a veure amb la corrupció.