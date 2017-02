Maza intenta una purga a la cúpula de cinc fiscalies

El fiscal general de l’Estat, José Manuel Maza, intenta consumar una purga a la cúpula de cinc fiscalies en el conclave del Consell Fiscal convocat per demà i dijous. Les fiscalies en què hi pot haver canvis són la Fiscalia Anticorrupció, la de l’Audiència Nacional, les dels Tribunals Superiors de Justícia de Múrcia i el País Basc i la Fiscalia Coordinadora de Medi Ambient i Urbanisme. El Consell és un òrgan que assisteix el fiscal general de l’Estat, encara que les seves decisions no són vinculants.

José Manuel Maza fa més d’un mes que dissenya el pla de renovació, una operació per controlar aquestes fiscalies, i el seu objectiu és fer aquests canvis en bloc en la reunió que comença demà. Fonts jurídiques i judicials van assenyalar ahir a l’ARA que Maza afronta la trobada del Consell Fiscal en el seu pitjor moment. La setmana passada va haver-hi una filtració des de la Fiscalia General de l’Estat d’una consulta reservada sobre la situació processal del president de la Regió de Múrcia, Pedro Antonio Sánchez, imputat ahir pel cas Auditori. La setmana passada també es va conèixer l’ordre al fiscal del Tribunal Superior de Justícia de la Rioja perquè no continués en la causa per presumpta prevaricació urbanística de l’expresident d’aquesta comunitat, Pedro Sanz.

Una dinàmica que afecta el PP

El candidat de Maza per ocupar la vacant de la Fiscalia Anticorrupció que va deixar el fiscal Antonio Salinas després de 13 anys no és cap dels sis aspirants que es van presentar al concurs i que formaven part de l’equip de Salinas. El fiscal general de l’Estat vol un fiscal que obri una nova etapa allunyat de la que ha sigut la dinàmica d’aquests anys: segons havia denunciat el llavors ministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz, la seva actuació ha afectat especialment casos de corrupció del Partit Popular.

Coneixent els plans de Maza, Manuel Moix, actualment a la sala contenciosa administrativa del Suprem, es va presentar al concurs: ja va ser fiscal en cap de la Fiscalia de Madrid i més tard del Tribunal Superior de Justícia de la comunitat. Un altre dels aspirants naturals a substituir Salinas era Alejandro Luzón, que ve de l’etapa de Carlos Jiménez Villarejo -el primer fiscal en cap-, però Maza l’ha nomenat tinent fiscal de la secretaria tècnica de la Fiscalia General de l’Estat.

L’altra fiscalia rellevant és la de l’Audiència Nacional. Maza vol que Luis Rueda -fiscal en cap del Tribunal de Comptes-, de la seva confiança, substitueixi Javier Zaragoza. Per consumar aquestes renovacions, el fiscal general de l’Estat necessita el suport dels dos membres nats de l’ens -que de moment donen suport a Zaragoza-, als quals s’uneixen tres fiscals de la Unió Progressista de Fiscals (UPF). L’Associació de Fiscals, conservadora, dona suport al tinent fiscal de l’Audiència Nacional, Jesús Alonso.

Moment delicat

Dels canvis en les comunitats, el més delicat és el de Múrcia, que arriba en un mal moment per la imputació del president murcià. Sobre la taula de Maza també hi ha el relleu de Juan Calparsoro, del País Basc, i Carmen Adán, de la Fiscalia Provincial de Biscaia. Per acabar, també hi haurà renovació per a Antonio Vercher, que des del 2006 ha estat al càrrec de la Fiscalia de Medi Ambient i Urbanisme.