Dues entitats laiques demanen al Suprem que retiri la medalla que Fernández Díaz va atorgar a Nostra Senyora de l'Amor

Les associacions Europa Laica i Moviment cap a un Estat Laic (MHUEL) han presentat aquest dimecres un recurs extraordinari al Tribunal Suprem perquè es revisi la concessió de la Medalla d'Or al Mèrit Policial a Nostra Senyora Maria Santíssima de l'Amor, del febrer del 2014. En opinió de les entitats laiques, el Ministeri de l'Interior, dirigit aleshores per Jorge Fernández Díaz, no va complir la normativa interna sobre aquest tipus de condecoracions.

L'escrit presentat a la sala tercera del tribunal i recollit per Europa Press, sol·licita que s'anul·li la sentència que l 'Audiència Nacional va dictar el novembre de 2015, en què assegurava que la medalla complia amb les condicions per ser atorgada. Ara, les entitats laiques han presentat un informe que l'Audiència no va poder veure el 2015 i que demostraria que el procediment no era l'adequat.

L'informe, que va fer el 2012 el Sindicat Unificat de la Policia (SUP), estableix els criteris "objectius i homogenis" per a concedir medalles i que, segons les entitats, no es van respectar. Segons el SUP, les unitats policials, les organitzacions sindicals o un cap de la unitat superior haurien d'haver fet la proposta perquè, després, la subdirecció general competent i la junta de govern policial acabessin decidint.