González li va dir a Zaplana per telèfon que Rajoy va pagar diners per un xantatge amb una cinta de vídeo

El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha negat "rotundament" que Mariano Rajoy hagi sigut víctima d'un xantatge. El portaveu ha hagut de respondre a diverses preguntes sobre la notícia publicada per 'El Español' sobre el presumpte xantatge fet al president del govern amb una cinta de vídeo amb les declaracions d'un empresari que hauria confessat haver pagat comissions al PP. "Qualsevol que conegui Rajoy sap que és una persona a qui no es pot fer xantatge", ha assegurat.

540x306 El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo / EFE El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo / EFE

Segons la informació del diari digital de Pedro J. Ramírez, en una conversa gravada per la Guàrdia Civil entre l'expresident de la comunitat de Madrid Ignacio González, i l'exministre Eduardo Zaplana, el primer li explica que l'exresponsable del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel -investigat per l'operació Lezo- va gravar a un empresari que explicava que havia pagat comissions a Álvaro Lapuerta -extresorer del PP-. González també explica que De Miguel li va portar la cinta de vídeo a Julio Ariza, responsable del grup de comunicació Intereconomia.

"I ara m'he assabentat que Julio Ariza, amb aquesta cinta, va anar a veure Mariano a fer-li xantatge”, li explica González a Zaplana. “Bé, jo pensava que això ja havia quedat tal qual, i em diu l'advocat que li ha explicat Bárcenas que ell va haver de negociar amb Ariza i que li va pagar diners per aquesta puta cinta. Per tapar-ho”.

El portaveu del govern espanyol ha mirat de fugir de la polèmica: "Si hi ha unes gravacions entre terceres persones, un no es pot fer responsable del que diguin altres", i ha afegit que "en l’estat de dret, qui acusa és qui ha de provar, no és pot provar que algú no ha fet una cosa".