Méndez de Vigo insisteix que l'Estat és l'únic "interlocutor" amb l'Europol

El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha recordat aquest dimecres que l'Europol "treballa amb estats membres" i que, per tant, aquests són els únics "interlocutors" amb l'organisme. Tot i que no ha descartat que els Mossos puguin tenir un major accés a la informació policial europea, sí que ha remarcat que l'únic cos que amb representació a l'Europol és i serà la Policia Nacional.

En declaracions des del Liceu, abans de fer una ofrena floral al mural de Joan Miró, el ministre ha qualificat de "molt satisfactòria" la cooperació entre els cossos i forces de seguretat catalans i espanyols després dels atemptats a Barcelona i Cambrils, i ha demanat enterrar les "polèmiques" sobre aquesta qüestió. "Cooperació i unitat és el que vol la gent davant d'un acte [...] cruel i bàrbar com aquest", ha afegit.

El ministre ha firmat uns minuts abans el llibre de condolences per a les víctimes de l'atac, instal.lat a l'Ajuntament. Ho ha fet al costat de l'alcaldessa, Ada Colau, i el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, un cop acabada la reunió de la Junta Local de Seguretat on s'han acordat diverses mesures per reforçar el nivell 4 d'alerta antiterrorista.

Méndez de Vigo se suma a la llista d'autoritats espanyoles que han volgut deixar el seu missatge al llibre de condolences i deixar ofrenes a la Rambla, entre les quals hi ha els reis Felip VI i Letícia, el president espanyol, Mariano Rajoy, o la vicepresidenta del seu executiu, Soraya Sáenz de Santamaría.