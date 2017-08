Meritxell Batet veu "gairebé impossible" impulsar una moció de censura contra Rajoy

La diputada del PSC al Congrés de Diputats, Meritxell Batet, veu "gairebé impossible" impulsar una moció de censura contra el president del govern espanyol, Mariano Rajoy. Ha contestat, així, a l'oferta del PDECat de la setmana passada de negociar aquesta iniciativa després de l'1-O. En una entrevista a Europa Press, Batet creu que la petició del PDECat arriba tard i malament: "Amb la composició actual del Congrés és molt difícil per no dir gairebé impossible".

La diputada socialista, a més, creu que l'oferta del PDECat no té "gaire credibilitat" perquè ha recordat que aquesta formació ja va refusar donar suport a Pedro Sánchez quan es va presentar com a candidat a la investidura amb els vots favorables de Ciutadans. "Enhorabona al PDECat per veure la llum, per veure que Pedro Sánchez seria un bon candidat, però era més fàcil que prosperés la investidura que la moció de censura", ha lamentat, després de recordar que perquè tiri endavant una investidura cal majoria simple, mentre que perquè una moció de censura prosperi es necessita majoria absoluta.

Per a Batet, l'oferta del PDECat arriba ara perquè el partit se sent "atrapat en el carreró sense sortida" del procés sobiranista. En aquest sentit, ha instat el partit independentista a frenar el Procés des del Govern. "Hauria de frenar l'autobús i dir que no van enlloc, ni en la forma ni en el fons, han de canviar de rumb", ha sentenciat.