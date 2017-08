Meritxell Borràs treu pit de la reacció als atemptats: "Com a país hem respost a l'alçada de qualsevol estat"

Nova demostració d'orgull del Govern davant la gestió dels atemptats a Barcelona i Cambrils. "Com a país hem respost a l'alçada de qualsevol estat", s'ha congratulat la consellera de Governació, Meritxell Borràs, en la cloenda de la XLIX edició de la Universitat Catalana d'Estiu. Borràs ha denunciat el tractament "esbiaixat i injust" d'alguns mitjans "relacionant l'atemptat amb el Procés" i ha fet referència a determinats editorials "i vinyetes humorístiques que no s'ajusten a la realitat". "No és el tractament que ha fet la premsa internacional", ha continuat la consellera, que s'ha recolzat en l'editorial del Wall Street Journal, que assegurava que Catalunya ha tingut l'oportunitat de demostrar que "es pot governar independentment de Madrid".

La titular de Governació ha fet palès "l'orgull de país" en veure quina ha estat la "resposta ciutadana de civisme i solidaritat" davant l'atac terrorista. "Ha estat un cop molt fort i ens ha deixat consternats", ha admès Borràs, que ha refermat que la societat catalana "s'ha aixecat" i ha demostrat que està "compromesa amb la pau i l'acollida". De fet, tant la líder del PDECat, Marta Pascal, com el conseller de la Presidència, Jordi Turull, s'han expressat en la mateixa línia que Borràs. Pascal ha explicat a Catalunya Ràdio que Catalunya ha pogut "fer front a un repte com aquest sense tenir eines d'Estat". Una opinió que també ha expressat el conseller de la Presidència, Jordi Turull, tot i que ha titllat de "molt miserable" la "politiqueria" que ha volgut "barrejar" el Procés amb la crisi generada pels atemptats a Catalunya.

La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, però, ha rebaixat les paraules del Govern i també del diari nord-americà, ja que considera que la resposta de l'executiu català només demostra "el nivell d'autogovern" que té Catalunya. En una entrevista a TV3, Arrimadas ha admès que es pot "millorar la interlocució i la informació" entre els cossos de seguretat.

Punt i final a la Universitat Catalana d'Estiu

Amb la intervenció de Borràs, l'UCE ha posat fi a la seva 49a edició, marcada pels atemptats a Barcelona i Cambrils, que han provocat la suspensió d'alguns dels actes de membres del Govern o d'altres polítics. "La finestra i projecció que tenia, aquest any no s'ha produït", ha reblat Jordi Casassas, president de l'equip rector de la institució, en declaracions als mitjans.

L'UCE ha decidit no suspendre cap acte que tenia previst, però sí que va emetre un comunicat on expressava el seu rebuig a la violència i el seu condol a les víctimes de l'atac terrorista. "Ens hem sentit colpejats com si haguéssim estat a la Rambla", ha sentenciat Joandomènec Ros, president de la Fundació UCE. Per bé que l'assistència d'autoritats s'ha vist reduïda, la matriculació d'alumnes -657- no s'ha vist afectada i, de fet, segons ha apuntat Casassas, ha augmentat el nombre d'alumnes que s'han quedat tota la setmana a Prada.