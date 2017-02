Més d'una vintena d'entitats de Badalona impulsen el Pacte Local pel Referèndum

Badalona és la primera gran ciutat de l'àrea metropolitana de Barcelona en impulsar un Pacte Local pel Referèndum (PLR), per tal d'adherir-se al Pacte Nacional. En poques hores, més d'una vintena d'entitats de la ciutat ja s'havien sumat al pacte. El moviment preveu que abans del 23 de febrer, dia de la presentació oficial que tindrà lloc al centre Cívic La Salut, se superin les 70 entitats que es van afegir abans del 9-N al Pacte Local pel Dret a Decidir.

Els impulsors de la PLR han defensat que es tracta d'un pacte que té per objectiu " garantir la democràcia" més enllà del posicionament polític particular de cadascú. El moviment veu en les urnes la "solució òptima" per resoldre el conflicte polític entre Catalunya i la resta de l'estat espanyol, tal com ha defensat l'exalcaldessa de la ciutat pel PSC i membre del comitè executiu del Pacte Nacional pel Referèndum, Maite Arqué.

La portaveu del PLR, Lola M. Sala, ha assegurat que "fem un pas més perquè el país fa un pas més i ens comprometem a garantir que els badalonins puguin exercir el seu dret de vot". Entre els signants hi ha tots els partits polítics favorables al referèndum i l'única absència destacada és el PSC, que en aquest cas ja ha anunciat que no s'hi sumarà. Tot i això, des del PLR han volgut defensar la "transversalitat" de l'acord perquè "defensem el referèndum democràticament, tant pels que votin 'sí' com pels que optin pel 'no'", ha dit Arqué.

En aquest sentit, una de les entitats que ja s'hi ha adherit és la Confederació d'Associacions de Veïns de Badalona , i s'espera que les diferents associacions veïnals de la ciutat es sumin al pacte. El president de la Confederació, Sigfrido Ramos, ha explicat que els veïns "no poden defugir aquest moment polític" i ha reclamat "una solució política a un problema polític".