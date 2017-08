Milers de manifestants donen suport a l’1-O a Sant Sebastià

La manifestació convocada per EHBildu per mostrar el seu suport al procés català i al referèndum de l’1 d’octubre va congregar ahir a la tarda a Sant Sebastià, a escasses hores de l’inici de la Setmana Gran, milers de persones. Segons els convocants, més de 3.000. Passades les cinc de la tarda, la marxa va sortir de la plaça del Buen Pastor, encapçalada per una pancarta que portava per lema “Tot un poble en moviment. Kataluniarekin bat. Demokraziarekin bat ” [Amb Catalunya. Amb la democràcia]. Volia simbolitzar el missatge de suport dels convocants a la Catalunya que busca decidir el seu futur mitjançant un referèndum, des de la democràcia de les urnes.

A la manifestació va assistir-hi una nodrida representació dels partits que formen EH Bildu, entre els quals el coordinador general, Arnaldo Otegi; el secretari general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, i la portaveu d’Aralar, Ainhoa Beola. També altres figures de la formació com les portaveus al Parlament basc, Maddalen Iriarte, i al Congrés, Marian Beitialarrangoitia. Centenars de catalans també es van sumar a la manifestació, inclosa una delegació de la CUP encapçalada pels diputats al Parlament Albert Botran i Mireia Boya. “Comptem amb la força del poble basc i sabem que el 2 d’octubre també hi seran”, va celebrar Boya. També s’hi van deixar veure membres de l’ANC.

En un clima reivindicatiu, no exempt d’elements festius com corresponia a la data, la marxa va discórrer entre ikurriñes, estelades i crits a favor de la independència: “ Jo ta ke, irabazi arte ” [Colpejar, fins a la victòria] o “Visca Catalunya lliure”.

La manifestació es va desenvolupar sense incidències pels principals carrers de la ciutat fins a arribar a la plaça Zuloaga, on va tenir lloc l’acte polític. Maddalen Iriarte va prendre la paraula per deixar clar d’inici la seva admiració pel procés que està portant endavant el poble català. “Està posant en escac el règim espanyol del 78”, va destacar. En aquesta línia, va manifestar que “la democràcia és el principi en què es basa la llibertat dels pobles”. “Aquesta és la lliçó que estem aprenent del Procés”, va continuar.

“La vostra lluita és la nostra”

Entre aplaudiments i crits d’“Independència” dels presents a la plaça Zuloaga, Iriarte va incidir en la solidaritat del poble basc amb el català: “Estem amb vosaltres, perquè la vostra lluita és la nostra lluita, perquè el vostre futur és el nostre futur i perquè la vostra llibertat serà la nostra llibertat”. Assenyalant de nou el mirall que suposa el Procés per a l’independentisme basc d’esquerres, Iriarte va apuntar: “Com més a prop estigui la República Catalana, més a prop estarà la República Basca; Euskal Herria es juga molt en la partida que s’està jugant a Catalunya”.

Com ja va fer Arnaldo Otegi dimecres passat en la presentació de la marxa, Iriarte va denunciar la posició del PNB contrària a l’1-O, “mentre dona suport al PP a Espanya”. En aquesta línia, va tornar a renovar l’aposta d’EH Bildu pel Procés recordant el poema de Salvador Espriu reproduït per l’exehendakari Agirre: “Ens mantindrem fidels per sempre més al servei d’aquest poble”.