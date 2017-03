Millet adaptarà la seva declaració al que diguin els Montull

L'exresponsable del Palau de la Música, Fèlix Millet, adaptarà la seva declaració al judici per l'espoli de la institució i el presumpte finançament irregular de Convergència al que diguin el seu ex número dos, Jordi Montull, i la seva filla, Gemma Montull -exdirectora financera del Palau-, segons ha pogut confirmar l'ARA. Millet s'enfronta a 27 anys i mig de presó, igual que Jordi Montull, mentre que la filla n'encara 26 i mig. Demà està previst que comenci l' interrogatori dels acusats.

Segons fonts properes al cas, la fiscalia podria demanar a l'inici de la jornada alterar l'ordre de les declaracions -estava previst començar els interrogatoris per Millet- per començar amb la de l'exdirectora financera del Palau, Gemma Montull. La filla de l'ex número dos de la institució ultima la seva confessió per intentar salvar-se de l'ingrés a presó. La previsió és que impliqui Convergència en el cas.

La fiscalia acusa el partit de finançar-se il·legalment a través del Palau de la Música. Considera que les donacions de Ferrovial a la institució eren en realitat comissions a canvi d'obra pública que Millet i Montull feien arribar a la formació política. L'exdirectora del Palau, que fins ara ho havia negat tot, confessaria aquest punt, tot i que no implicaria cap altre càrrec de la formació més enllà de l'extresorer Daniel Osàcar, que s'enfronta a 7 anys i mig de presó.

Jordi Montull declararia després de la seva filla, per ratificar la seva declaració. En funció de fins on arribin les declaracions dels Montull, Millet maniobrarà en el seu torn per intentar que es tingui en compte l'atenuant de confessió. Segons aquestes mateixes fonts, només contestarà una de les parts, previsiblement la seva defensa.

Pacte frustrat

La defensa de Millet s'ha intentat acostar a la fiscalia aquests darrers dies per buscar una confessió pactada similar a la que sembla que haurien acabat de tancar els Montull. Però això al ministeri públic no li cal, tenint com té la de l'exdirectora financera del Palau. En qualsevol cas, les declaracions de tots els acusats no aniran més enllà dels escrits d'acusació.

Fins ara Millet havia confessat haver-se quedat amb diners de la institució, tot i que només havia reconegut el desviament de 3,3 milions d'euros juntament amb Montull - la fiscalia xifra l'espoli en 29,7 milions d'euros- però no havia implicat mai Convergència, que segons el ministeri públic i l'acusació popular hauria rebut 6,6 milions d'euros de les suposades comissions.