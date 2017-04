Millet donava sobres "tancats i gruixuts" a l'extresorer de CDC Carles Torrent, segons la seva secretària

L'exresponsable del Palau de la Música Fèlix Millet lliurava sobres "tancats i gruixuts" a l'extresorer de CDC Carles Torrent, que va morir el 2005, segons ha revelat avui la que durant 35 anys va ser secretària personal de l'exresponsable de la institució cultural, Elisabet Barberá. L'extresorer de CDC, però, va morir el 2005.



Tot i això, ha dit que no havia convingut cap trobada entre Millet i el successor de Torrent, Daniel Osàcar, que també va ser tresorer de Convergència i s'enfronta a penes de presó en aquest cas.

Barberà, en la seva declaració com a testimoni en el cas Palau, recollit per Efe, ha indicat que era "habitual" que el saquejador confés del Palau li enviés "notes i missatges" a Torrent i que aquest acudia en ocasions al Palau de la Música per reunir-se amb Millet, que li lliurava sobres "tancats, gruixuts i que pesaven" i que ella prèviament havia guardat a la caixa forta.

La secretària no ha pogut confirmar el contingut dels sobres, tot i que en la caixa forta esmentada acostumava a guardar diners "particulars" de Millet, a la tercera planta del Palau de la Música.

En la seva sonada confessió del passat 8 de març, quan Millet va incriminar CDC en el suposat cobrament de comissions per part de Ferrovial a canvi de l'adjudicació d'obra pública, l'exresponsable del Palau va assegurar que va fer pagaments de diners en efectiu a Torrent quan anava a l'edifici modernista a reunir-se amb ell.