Millo: "Si la Generalitat no actua dins el marc legal vigent, posarà en risc l'autogovern"

L'endemà de la conferència del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a Madrid, el govern espanyol no mou fitxa. El seu delegat a Catalunya, Enric Millo, ha tornat a recordar la via que ofereix l'Estat per acordar el referèndum: una reforma constitucional. Si no ho fa així i la Generalitat "no actua dins el marc legal vigent, posarà en risc l'autogovern", ha assegurat. En una entrevista a Catalunya Ràdio, el delegat del govern espanyol a Catalunya ha reiterat que actuaran amb "proporcionalitat" quan l'executiu català "faci alguna acció" que no està dins el marc legal i jurídic espanyol.

De totes maneres, Millo ha assegurat que "no tirarà la tovallola" i intentarà "fins a l'últim minut" que la Generalitat rectifiqui i "no cometi cap error", ha dit. De fet, el delegat del govern espanyol ha defensat les querelles que ha interposat la fiscalia contra les accions que ha tirat endavant el Govern per preparar el referèndum - com per exemple la compra d'urnes- i ha subratllat que la justícia ha d'actuar quan "un polític actua contra la legalitat vigent" i ha qualificat de "cínica" l'actitud dels líders sobiranistes de parlar de "judicialització de la política", ja que són ells, segons ha dit, els que se salten les lleis.

Millo creu que Puigdemont va "espatllar" el seu discurs d'ahir quan va assegurar que no aturaria el referèndum encara que no hi hagués un pacte amb l'Estat, perquè creu que per solucionar aquesta situació la recepta és l'oferta de diàleg del govern espanyol per "abordar els problemes reals dels catalans, en els quals no entra el referèndum". I en aquest sentit ha assegurat que el diàleg amb la Generalitat no s'ha trencat i que "es veurà sobre la marxa" si hi ha pròximes reunions entre Puigdemont i Rajoy.

Reunió pel col·lapse del Prat dijous

Precisament, un dels problemes d'aquestes últimes setmanes ha sigut el col·lapse a l'aeroport del Prat per la manca d'efectius de seguretat. Millo ha anunciat que aquest dijous es reunirà amb els responsables de la Generalitat per tractar aquesta qüestió, "coordinar-se i compartir informació". El govern espanyol no va enviar cap representant a la reunió de la comissió de seguiment que va crear la Generalitat perquè, segons ha explicat, "no té sentit" que convoquin aquesta comissió si les competències les té l'Estat.