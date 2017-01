Millo demana al Govern que gasti els diners en ambulàncies pediàtriques i no en conferències

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha demanat a la Generalitat que gasti els diners en ambulàncies pediàtriques -en referència a la mort de la nena a Blanes- i no en conferències sobre el procés independentista com la que van fer aquest dimarts al Parlament Europeu el president català, Carles Puigdemont; el vicepresident, Oriol Junqueras, i el conseller d'Exteriors, Raül Romeva.

"Puigdemont es podria dedicar a visitar passadissos d' urgències hospitalàries i a comprar ambulàncies pediàtriques", ha sostingut Millo, que ha subratllat que el Govern va portar una comitiva de 15 persones que gasten uns recursos que s'han de dedicar a altres coses, segons ha dit en una entrevista aquest dimecres a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.

Jordi Turull, diputat de Junts pel Sí, no ha tardat massa en demanar-li a Millo que es disculpi per aquestes paraules, que ha qualificat de "lamentables". Ho ha fet durant la sessió de control del Parlament.

Ha considerat que la conferència no ha tingut èxit perquè "el 95% dels eurodiputats hi van donar l'esquena" i entre els assistents hi havia una majoria d'independentistes i molts convidats no relacionats amb el Parlament Europeu, ha assenyalat.

Preguntat per la carta que l'eurodiputat del PP Esteban González Pons va enviar a la resta d'europarlamentaris del Partit Popular Europeu (PPE) en què demanava que no acudissin a la conferència, ha dit que és "absolutament normal" perquè Pons només donava un consell d'amic i no una ordre.

Millo ha criticat el discurs econòmic de Junqueras a Brussel·les, en què acusava Espanya d'estar en fallida, i ha ironitzat que a més del dret a decidir, el conseller "té el dret a fer el ridícul".