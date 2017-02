Millo obre la porta a aplicar el 155 de la Constitució en cas de referèndum: "Hi ha maneres de defensar-se"

L'Hotel Palace de Barcelona ha acollit aquest divendres la conferència del delegat del govern espanyol i exdiputat del PP, Enric Millo, en el marc de la conferència de Forum Europa-Tribuna Catalunya. El representant de La Moncloa ha iniciat la seva intervenció parlant de la crisi com un episodi del passat i amb una recuperació econòmica enfilada, malgrat que la taxa del risc de pobresa s'apropa al 20% a Catalunya.

Millo s'ha dedicat a enumerar els "problemes reals" dels catalans que, en cap cas, creu que passin pel referèndum. Per a ell no es pot convertir Catalunya en un país de "guanyadors i vençuts" i ha carregat contra els independentistes per defensar que es pot fer un referèndum i declarar la independència amb el 50 més u dels vots, tal com ha dit el president, Carles Puigdemont, en diverses ocasions. Millo ha dit que si això passa serà tot "menys un exercici de democràcia", ja que es tracta d'un camí de "col·lisió", "postveritats" i "enfrontament continuat". En aquest punt, ha defensat l'entesa i el diàleg sense concretar si hi haurà una oferta del govern espanyol per contrastar les demandes sobiranistes.

Davant el repte d'encarar el referèndum, Millo s'ha compromès a no permetre que succeeixi aquesta situació i ha traslladat un "missatge de confiança i seguretat" assegurant que La Moncloa segueix "molt de prop" als que volen "incomplir" la llei. "Estem preparats per actuar de pressa amb fermesa i proporcionalitat", ha assegurat després que transcendissin les mesures coercitives i jurídiques preparades per part de Madrid per tal d'evitar el referèndum -com precintar col·legis electorals o intervenir la conselleria d'Ensenyament-. L'escoltava una sala plena de gom a gom amb representants del govern espanyol a Catalunya, del PP però també dirigents d'altres partits com el portaveu de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, i la també portaveu parlamentària del PSC, Eva Granados.

Les mesures de Rajoy per evitar el referèndum Preguntat per si es pot aplicar l'article 155 de la Constitució, que permetria substituir la Generalitat en decisions concretes, Millo ha obert la porta a utilitzar-lo. Ha admès que és una opció que està sobre la taula tot i que no és la voluntat del govern d'Espanya, ha assegurat. "Si una part del propi Estat decideix actuar contra l'Estat, hi ha maneres de defensar-se", ha sentenciat afegint que està a les mans del president de la Generalitat, que ha definit com a representant de l'Estat a Catalunya, evitar que se suspengui l'autonomia "complint" la llei.

Millo ha censurat el referèndum perquè creu que no s'han de trobar solucions traslladant els problemes a la ciutadania sinó que han de ser els polítics, a través del "diàleg", els que deslloriguin el conflicte. En aquest cas, el delegat del govern espanyol s'ha compromès a no permetre que es "vulnerin drets individuals" dels ciutadans i que cap funcionari es veurà empès a fer res "il·legal". "No ens podem quedar curts ni passar-nos de la ratlla (...) l'equilibri és la clau", ha dit en relació a la resposta "proporcional" que ha de tenir La Moncloa envers la celebració d'un referèndum a Catalunya.

Un procés que minva el "creixement" econòmic

En relació a l'afectació que pot tenir el procés d'independència en l'economia, Millo ha assegurat que el fet que creixin les inversions a Catalunya és una mostra que els plans independentistes no tenen "credibilitat" però ha afegit que la "incertesa" del procés comporta que l'economia no creixi tant com podria a Catalunya.

Ha assegurat que Espanya ja ha sortit de la recessió econòmica i que ara és necessari "sortir de la crisi política" posant "velocitat de creuer" cap a la confiança.

Millo, doncs, ha encarnat aquest divendres l'operació diàleg en les formes però no ha amagat la contundència amb què pot actuar el govern espanyol per aturar els plans del referèndum. El xoc institucional, s'apropa.