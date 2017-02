Millo desvincula l'operació del 3% de la política i assegura que no és per perjudicar a cap partit

L'endemà de l' operació Pika, que va comportar 18 detencions, entre les quals la d'exdirigents de CDC com Francesc Sánchez, Antoni Vives o l'extresorer Andreu Viloca, per presumpte finançament irregular del partit, el delegat del govern espanyol ho ha volgut desvincular de qualsevol esdeveniment polític. Enric Millo, en el marc d'una conferència a l'Hotel Palace de Barcelona, ha assegurat que la justícia a Espanya "fa el seu camí" i que no hi ha cap intencionalitat política. "No és una actuació per perjudicar a un partit concret, no té res a veure amb el que passa políticament".

Operació de la Guàrdia Civil pel presumpte finançament irregular de CDCMillo s¡ha defensat així de les acusacions de muntar una operació policial abans del judici del 9 de novembre on es jutjarà l'expresident de la Generalitat Artur Mas i les exconselleres Irene Rigau i Joana Ortega. Per al delegat del govern espanyol, el 'tempo' dels procediments judicials estan destinats a "trobar la veritat". "S'ha de deslligar una cosa de l'altra", ha afirmat.

Hores abans, l'expresident Mas havia defensat l'antiga Convergència en una entrevista al 'Matí de Catalunya Ràdio' i ho havia atribuït tot a un "muntatge" de l'Estat per perjudicar el seu partit abans del judici del 9-N. Entre altres coses, Mas ha enumerat l'altre escorcoll el primer dia de la campanya de Junts pel Sí a la CatDem o el de la seu abans de la constitució de Parlament després dels comicis per reforçar la seva argumentació. A parer seu, un pot ser "casualitat", però les coincidències -ha assegurat- s'acumulen.