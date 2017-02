Millo reconeix que en els seus dinars familiars no es parla de política per evitar discussions sobre la independència

El delegat del govern espanyol, Enric Millo, ha explicat aquest diumenge que la política és un tema tabú en els seus dinars familiars. " En determinades famílies arribem a la conclusió que és millor no parlar de política", ha reconegut durant una entrevista al 3/24. Les discrepàncies amb els seus germans pel que fa a la independència en són les responsables. "Evidentment, ens estimem", ha subratllat Millo tot lamentant que hi hagi "grups d'amics que s'hagin trencat i famílies que hagin passat per dificultats" per la discrepància política sobre la independència.

Un dels germans del delegat del govern espanyol és marcadament independentista i, fins i tot, va participar en la mobilització de suport a Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega, en l'inici del judici pel 9-N.

"És una anomalia que cal corregir. La política és un tema del qual se n’hauria de parlar sense arribar a enfadar-se", ha subratllat. Segons ell, aquests problemes de "convivència" estan provocats per "l'enrocament" de la Generalitat i de l'independentisme en la via unilateral.