Miquel Buch: els 'comuns' han de decidir entre "un context democràtic" o viure "sotmesos" a l'Estat

El president de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Bich, ha llançat un advertiment a l'Estat, en cas que prengui mesures coercitives per evitar el referèndum. En cas que es precintessin escoles, afirma, aniran a "teatres, pavellons i centres cívics i, sinó, als carrers i les places, perquè es tracta d'exercir la democràcia". "Podem fer totes les amenaces que vulguin", subratlla.

Miquel Buch, que també és alcalde de Premià de Mar, destaca que els ajuntaments tindran un "paper actiu" en el referèndum i està convençuts que els consistoris que donen suport a la democràcia, al marge del color polític, cediran els seus espais perquè la gent voti, com van fer més de 700 durant el 9 de novembre perquè no hi havia instituts al municipi. També es mostra molt crític amb l'actitud d el govern espanyol: "ha demostrat que és trampós. Pot fer el que vol perquè està acostumat a actuar d'aquesta manera". Buch, fins i tot, no se sorprendria que el govern espanyol arribés a suspendre l'autonomia de Catalunya. "És un estat que quan li interessa al ministre de l'Interior, mou la policia amb interessos polítics, persegueix polítics amb interessos partidistes, i no passa res".

Buch també parla de la posició dels 'comuns' respecte un referèndum d'independència no pactat amb l'Estat, i creu comencen a notar la "incomoditat" per haver de deixar "un discurs ambigu" i "posicionar-se. "Han de decidir si es mouen en un context democràtic o si prefereixen viure sotmesos a un estat que decideix de què es parla i què es pregunta", subratlla.

Per resumir l'actitud de l'executiu central, Buch el compara amb un paó: "obre totes les plomes per espantar l'adversari", un fet que al seu parer es posa en evidència pocs dies abans que comenci el judici d'Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega pel 9N. A més, nega qualsevol credibilitat a qualsevol operació per incentivar el diàleg entre el govern espanyol i el català.