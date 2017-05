Miquel Ensenyat: “PP i Cs tenen por que Mallorca es contagiï del procés català”

Miquel Ensenyat (Banbury, 1969) és president del Consell Insular de Mallorca per MÉS. Governa gràcies a un pacte amb el PSIB i Podem.

¿El sistema de finançament és un dels principals problemes de les Balears?

Sí, i el discurs va calant. Hi ha por que no passi el que ha passat a Catalunya, on tot va començar per problemes de finançament. Els catalans ja tiren pel dret, però nosaltres estem prenent consciència que ens estan prenent el pèl. El que altres comunitats reben nosaltres ho hem d’aconseguir endeutant-nos, i hem arribat a uns nivells de deute inassumibles.

¿La societat assumeix que és culpa del govern central o s’apunta a la gestió del govern autonòmic?

Cada vegada s’apunta més a Madrid, allà no s’ha sentit mai una veu balear discordant amb el finançament. I la gent veu que hi ha un repartiment injust que repercuteix en el seu dia a dia. Hem tingut la desgràcia de no tenir diputats balears al Congrés. Els del PSOE i del PP no sé què han defensat, però Mallorca i les Balears no.

I el teixit econòmic com ho veu?

A Mallorca tenim una oligarquia que ja no és mallorquina, gent que ha fet fortuna però després l’ha invertida en altres bandes del món. No tenen consciència mallorquina, només els interessa quan els hi posen traves o hi ha un esforç per regularitzar. A Mallorca sembla que un dels principals problemes ara són els lloguers turístics, però en canvi no parlem del turisme de balconing, d’alcohol i de sexe. Hem de parlar de lloguer turístic, però també del turisme de polsera. De tot.

Sembla més problemàtic AirBnb que Magaluf?

Esclar, perquè el lloguer turístic és competència directa i hi ha una guerra oberta. A l’interior de Mallorca està sent un incentiu, perquè és un model de turista diferent, que consumeix al poble i que fa una inversió cultural i lingüística que no fa en una zona turística. Durant anys hem parlat de model turístic i ara n’ha vingut un de nou que l’hem de saber encaixar. Però el principal problema de Mallorca no és aquest.

Quin és?

La necessitat de diversificar el model econòmic. El monocultiu en turisme ens fa ser una economia molt dèbil. Es van fent coses però no n’hi ha prou. Si a Mallorca hi hagués un atemptat, i toquem fusta perquè no passi, seria un desastre també a nivell econòmic.

Quins sectors s’han de prioritzar?

La indústria tecnològica. En comptes de sol i platja, sol i data. Hem començat a parlar de smart island, seguint les smart cities. És una via, però n’hi ha d’altres.

Com estan ara les relacions amb Catalunya?

S’han reactivat. Venim d’una legislatura amb mania persecutòria a tot el que era català. El PP ha recuperat antigues polèmiques, com la llengua, i s’hi ha sumat Ciutadans, que ha agafat la bandera de l’anticatalanisme. Tenen por que Mallorca es contagïi del procés català. Els malestars tenen orígens semblants: no estem al mateix moment, però hi arribarem.

El Procés dona arguments al PP?

Si el principal problema és econòmic i no es resol, el PP i PSOE es quedaran sense arguments. Han governat històricament mantenint l’espoli fiscal i el colonialisme.

Cap esperança en les negociacions del sistema de finançament?

Ni una. Tenen el xiringuito tan ben muntat que arreglar la nostra situació seria espatllar la seva.

Què passaria a les Balears si Catalunya fos independent?

Si al conjunt de l’Estat hi a tres comunitats que aporten i la resta reben, i Catalunya se’n va, hi haurà més càrrega. Seria brutal. Hi ha sectors molt preocupats. Per què Bauzà va tallar qualsevol vinculació amb Catalunya? Per por del contagi. Una cosa és Catalunya i l’altra les Balears, però poden caminar plegades.

L’esquerra balear ho està fent bé?

L’esquerra, a tot arreu, té un problema: la incapacitat d’entendre’s. Si no som capaços de demostrar que tot i ser plurals arribem a acords, estem condemnats a l’oposició.