La Unió Progressista de Fiscals: "Maza no ha entès el missatge sobre quina ha de ser la imatge de la Fiscalia"

El president de la Unió Progressista de Fiscals, Álvaro García Ortiz, ha assegurat aquest divendres a 'Els Matins' que considera insuficient la renúncia com a fiscal en cap d'Anticorrupció que ahir va presentar Manuel Moix, després que es fes públic que havia ocultat a la Fiscalia la seva participació en una empresa de Panamà.

"Ens sorprèn la manera en què el fiscal general de l'Estat va explicar la dimissió del senyor Moix", ha assegurat. José Manuel Maza va expressar en roda de premsa que no considerava que Moix hagués de dimitir per cap motiu. Per aquest motiu, García considera que Maza " no ha entès el missatge de la societat, ni dels mitjans de comunicació, sobre quina ha de ser la imatge de la Fiscalia".

A més, lamenta que el ministre de Justícia, Rafael Català, "truqués ni més ni menys que a un fiscal d'Anticorrupció que encara era en funcions per preguntar-li com estava. Per què un polític hauria de trucar un fiscal d'Anticorrupció per veure si dimiteix o no, o per veure com està?", s'ha preguntat: "a més ho expliquen amb una naturalitat sorprenent, quan es traca d'una ingerència en el funcionament d'una institució en la qual si algú havia de parlar amb Moix era el fiscal general".

Sobre el relleu de Moix, García ha rebutjat donar noms però creu que hauria de ser una persona "de consens, amb experiència i anticorrupció, amb un perfil professional que sigui respectat pels companys i per la carrera".

L'associació de fiscals havia demanat la dimissió de Moix a principis de maig arran de la sospita d'injerències del fiscal d'Anticorrupció en l'operació Lezo, i ho va tornar a reclamar dimarts passat.