Moix va ocultar a la Fiscalia la seva participació en una empresa de Panamà, segons Eldiario.es

El fiscal en cap Anticorrupció, Manuel Moix, mai va comunicar a l'òrgan d'inspecció intern de la Fiscalia la seva participació en una societat de Panamà. Així ho explica aquest dimecres Eldiario.es, que cita fonts de la Fiscalia General de l'Estat. Aquest òrgan intern s'encarrega de vigilar les possibles incompatibilitats dels fiscals i, fins ara, no han sabut de l'existència d'aquesta empresa panamenya, de la qual Moix té una participació del 25%.

El règim d'incompatibilitats de la Fiscalia estableix en el seu article 57 que es prohibeix als fiscals "l'exercici directe o mitjançant una persona de tota activitat mercantil". La única excepció que es preveu és la transformació i venda de productes obtinguts pels béns propis. A més, la feina de fiscal és incompatible "amb les funcions de director, gerent, administrador, conseller, soci col·lectiu o qualsevol altra que impliqui intervenció directa, administrativa o econòmica en societats o empreses mercantils, públiques o privades". En tot cas, les fonts consultades afirmen que no podran saber si Moix ha incorregut en incompatibilitats fins que no coneguin els detalls de l'empresa 'offshore' de la que és en part propietari.

I finalment el gran protagonista del dia es va explicar. En una entrevista a la Cadena SER aquest dimarts a la nit, el fiscal en cap Anticorrupció, Manuel Moix, va afirmar que no veu motius per a dimitir, tot i que hagi transcendit que té, amb els seus germans, una empresa al paradís fiscal de Panamà. Segons ell, no suposa cap "incompatibilitat" amb el seu càrrec perquè la societat ‘offshore’, que només té un xalet valorat en 550.000 euros a prop de Madrid, va ser pertinentment "legalitzada" i no té "cap activitat". Moix ha agraït la confiança que li manté el president espanyol, Mariano Rajoy, que des de Portugal va respondre amb un simple "sí" quan els periodistes li van preguntar si seguia confiant en el fiscal.

Moix, que "en principi no" dimitirà, no sap què faran "els altres" i, per tant, no descarta el seu cessament, malgrat que no hi vegi motius. L’empresa a Panamà pertanyia als seus pares, que van morir el 2008 i el 2011 respectivament, i va passar als quatre germans el 2012. Des d’aleshores, ha garantit que han pagat "totes les obligacions fiscals" i "mai" han ocultat a Hisenda l’existència d’aquesta empresa.

"No he comès cap fet delictiu o irregular des del punt de vista de la corrupció", va insistir. "El que no seria ètic és que jo ho hagués ocultat", ha afegit. Segons Eldiario.es, almenys ho va amagar a la Fiscalia. Moix assegura no haver estat mai a Panamà ni haver operat des d’aquest paradís fiscal. "Per què no dissol l’empresa?", li van preguntar a Moix des dels micròfons de la SER. "És una decisió que depèn de tots els hereus", ha respost, tot apuntant a un problema econòmic d’algun dels germans per fer-se càrrec dels costos de la liquidació de l’empresa. Segons va explicar, tancar la societat els costaria 90.000 euros.