Moix assegura que no li consten filtracions a Ignacio González i reitera que no dimitirà

El fiscal en cap anticorrupció, Manuel Moix, ha assegurat aquest dimarts que no li consta que s'estigués filtrant a l'expresident de Madrid Ignacio González i al seu entorn la investigació que es feia sobre ells. En declaracions a la SER, Moix ha assenyalat que, segons la informació que té, la decisió del jutge de col·locar un micròfon al despatx de González no va ser per evitar aquestes suposades filtracions.

De fet, el fiscal en cap anticorrupció ha assenyalat que no coneix la conversa en la qual l'expresident madrileny hauria manifestat la seva satisfacció pel seu nomenament - avançada per l'ARA- i ha opinat que aquestes informacions no afectarien a la seva credibilitat. "El fet que hagi ordenat l'entrada a presó d'aquesta persona que considerava que el meu nomenament l'afavoriria posa de manifest l' objectivitat i independència sobre la qual la fiscalia anticorrupció treballa", ha indicat Moix, que ha assegurat que no amb González van mantenir relacions institucionals però que no són amics.

Moix creu que hi ha hagut "un malentès" quan s'ha dit que ell es va negar a investigar a González a l'operació sobre el Canal Isabel II -fet que va provocar una revolta de la junta de fiscals- i ha dit que ell va defensar que no havia de fer-se en una operació de l'any 2001, en què el expresident no tenia responsabilitats en la Comunitat de Madrid, "sinó en un altre procediment".

Preguntat sobre si s'hauria oposat a acusar González d'organització criminal, ha reconegut que "no ho veia clar" i que, si més endavant s'acredita, "no hi haurà cap problema"."S'han fet els escorcolls, s'ha sol·licitat per la fiscalia la presó i no entenc quin és el criteri que s'utilitza per dir que jo torpedino" la investigació, ha dit Moix, que ha reiterat que no s'ha plantejat dimitir.