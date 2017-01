La Moncloa veu "necessari" investigar les "greus" declaracions de Vidal

El govern de Mariano Rajoy emmarca les declaracions del ja exsenador d'Esquerra Santi Vidal en la deriva del procés. El portaveu de l'executiu espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha qualificat de "greus" les declaracions i s'ha alineat amb la Fiscalia perquè creu que és "necessari investigar-les i aclarir-les". "Es comença no acatant les sentències del TC i s'acaba atacant els drets individuals de la gent", ha dit sobre les afirmacions de l'exjutge que el Govern ha obtingut dades fiscals dels catalans de forma il·legal. Amb tot, l'executiu no té intenció de reclamar, per ara, una investigació a l'Advocacia de l'Estat i es limitaran a consultar al Govern algunes de les informacions mentre treballa la Fiscalia.

El Govern, després de la renúncia de Vidal, ha respost avançant-se a qualsevol decisió de la Moncloa: ha anunciat que se sotmetrà a una auditoria de la gestió i de les dades fiscals, incloses compareixences al Parlament per desmentir de forma "categòrica" les informacions de Santi Vidal. Méndez de Vigo no ha volgut entrar a valorar si això és suficient: " Els que s'han de donar per satisfets o no són els catalans i catalanes que ahir el senador deia que la Hisenda Catalana té les seves dades fiscals".

Vidal, un home "extravagant"

La Moncloa es resisteix a no utilitzar el cas com a ariet polític contra el procés, però recorda que Vidal és un home "extravagant" que ja té "certa història". "No volem desqualificar-lo, però té una trajectòria...", assenyalen fonts del govern espanyol, recordant que almenys consta una "mentida" en les afirmacions de Vidal: que fins a 11 estats europeus estiguin disposats a reconèixer la independència de Catalunya. La principal pregunta que es fa l'executiu de Rajoy és per què una persona amb aquest perfil ha arribat a ser candidat d'Esquerra i escollit senador.

Comparació amb el cas d'Homs

Si el govern de Mariano Rajoy necessitava un nou ariet contra el procés, l'ha trobat amb les afirmacions de Santi Vidal. De bon matí, el PP ha donat credibilitat a les afirmacions de l'exjutge. "Vidal és una peça fonamental del procés i ha tingut accés a molta informació. A més, és senador d'ERC [...]. D'il·legalitats se n'han produït, per això hi ha gent que serà jutjada. Ara sembla que hi havia encara més il·legalitats", ha assenyalat el portaveu dels populars al Congrés, Rafael Hernando, en una entrevista a TVE.

Poc ha tardat la Fiscalia General de l'Estat a obrir diligències i a demanar a la fiscalia catalana que obri una investigació. Tot i que el ministeri públic havia afirmat que no tenien intenció de fer un pas endavant, la seva posició ha canviat durant el matí. Per què no portarà el cas el Tribunal Suprem, ja que Santi Vidal era aforat en el moment de pronunciar les conferències? La fiscalia al·lega que es tracta d'un possible cas de revelació de secrets, en cap cas d'actuacions il·legals directes per part de l'exjutge i que per això s'ha traslladat la investigació a Catalunya.

Des de Brussel·les, el ministre d'Economia, Luis de Guindos, ha dit que espera que "ningú estigui utilitzant dades fiscals per a finalitats polítiques". Tot i això, creu que les paraules de Vidal són "molt indicatives", malgrat no vol "especular sobre les declaracions de cap senyor".