La Moncloa demana “contenció” als fiscals que denuncien coaccions

Rajoy beneeix les purgues de Maza

Ni 48 hores ha tardat el govern de Mariano Rajoy a ratificar les purgues a la fiscalia que va proposar el fiscal general de l’Estat, José Manuel Maza, dimecres. En un d’aquests canvis, Maza ha situat un dels seus homes de confiança al capdavant de l’ens que investiga els escàndols del PP, la Fiscalia Anticorrupció. El consell de ministres va aprovar ahir els relleus proposats al ministeri públic, en què també es canvia el fiscal de Múrcia que va demanar la imputació del president de la comunitat, i que dijous va denunciar coaccions per realitzar la seva feina. El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, va defensar el procediment per als nous nomenaments, que considera perfectament “taxat, transparent i normal”. Preguntat per la tempesta a Madrid arran de les noves designacions, la majoria per a fiscals de tendència conservadora, va subratllar que el consell de fiscals -qui fa la proposta de nomenaments-és un ens subjecte a places de concurs i al qual qualsevol fiscal amb mèrits pot accedir.

Un procediment “transparent”

En aquest sentit, Méndez de Vigo va censurar el fins ahir fiscal de Múrica, Manuel López Bernal, que va alertar en una entrevista a la SER que “no pot ser que els fiscals siguin més perseguits que els corruptes”. El portaveu del govern espanyol va demanar “contenció” al ministeri públic. “Els fiscals molts cops diuen, amb raó, que se’ls pressiona. Si saben d’alguna conducta delictiva o de pressió ho han de denunciar i posar en coneixement per escrit a la fiscalia. Són els que estan més en contacte amb les forces de seguretat de l’Estat i saben que compleixen escrupolosament la llei”, va assenyalar.

Més penes per a Urdangarin i Torres?

La Moncloa no creu que es pugui treure una “conclusió política” de la sentència del cas Nóos. El fiscal d’Anticorrupció que porta el cas, Pedro Horrach, va anunciar ahir també a la SER que presentarà un recurs de cassació contra la sentència en què demanarà més pena de presó per a Iñaki Urdangarin i el seu exsoci Diego Torres. El fiscal considera que hi ha motius per imputar un delicte de malversació de cabals públics, que pot suposar una pena de presó d’entre 4 i 8 anys. També manté la petició de falsedat en document públic però considera “raonable” que de moment quedin en llibertat provisional.