La Moncloa prepara una resposta de baixa intensitat a l’anunci

L’anunci que ha de fer avui Carles Puigdemont sobre la data i la pregunta del referèndum no ha fet sortir del guió ni Mariano Rajoy ni cap dels seus representants governamentals. De fet, la Moncloa preveu una resposta “de baixa intensitat” i que no surti del “discurs habitual”, segons van explicar fonts populars a l’ARA. En les visites a Barcelona dels dos últims dies de la vicepresidenta de l’executiu espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, i del ministre de Justícia, Rafael Catalá, cap d’ells no va desafinar respecte al discurs oficial, que afirma que el govern espanyol està totalment preparat per “actuar” quan sigui el moment oportú per frenar el referèndum. Això sí, sense ensenyar les cartes sobre quan ni com ho faran.

“En l’exercici de les nostres obligacions, haurem d’actuar en conseqüència”, va avisar ahir Catalá en un acte al Col·legi d’Advocats de Barcelona. El missatge del ministre insisteix en la clau que vol fer servir el govern de Mariano Rajoy per aturar el referèndum, que és aplicar la “proporcionalitat”. És a dir, respondre amb la contundència justa -i no més, per evitar alimentar l’independentisme- a cada pas del Govern. A més, entronca amb la nova estratègia de deixar que sigui la fiscalia la que faci els moviments per perseguir les suposades il·legalitats comeses per l’executiu català, com va passar amb l’anunci de la compra d’urnes. De fet, ahir Catalá va posar el “Tribunal Constitucional (TC) i els tribunals de justícia” com els garants del “compliment” de les regles del l’estat espanyol. Un avís que també va llançar des del Baix Llobregat la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat. “Qualsevol cosa que avanci en el trencament amb Espanya serà contestada amb la llei a la mà”, va remarcar, segons informa Marta Vergoñós.

És evident que el govern espanyol no vol fer cap pas en fals i, de moment, es limita a llançar advertiments a la Generalitat a través de tots els actors polítics. Ahir des de les files populars el seu coordinador general, Fernando Martínez-Maillo, va avisar l’executiu català que estaran “molt atents” als passos que faci els pròxims mesos. De totes maneres, amb l’anunci verbal de la data i la pregunta, Rajoy tindrà pocs elements per iniciar un nou procediment contra el referèndum. Sense un suport legal a recórrer, més enllà d’una declaració institucional que només serà verbal, la via del TC sembla difícil d’activar en aquest estadi. Una de les poques opcions que tindria l’Estat per combatre aquest anunci seria que la fiscalia, que des del nomenament de José Manuel Maza com a fiscal general de l’Estat ha demostrat la seva hiperactivitat contra el Procés, afegís les declaracions de Puigdemont i Junqueras a la querella que ja té oberta per la compra d’urnes -l’anunci demostraria que el referèndum s’està preparant, i acotaria les dates en què seria sospitós que s’encarreguessin urnes.

Enèsima petició del Govern

Malgrat els reiterats cops de porta del govern espanyol per pactar el referèndum, la Generalitat no es cansa d’oferir mà estesa per consensuar-lo. Ahir la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, encara va enviar un missatge a l’executiu de Rajoy avisant-lo que “és a temps” de donar una resposta que passi “pel respecte a una majoria parlamentària i social” que demana un referèndum.

Avui la resposta política del govern espanyol arribarà a través de la tradicional roda de premsa posterior al consell de ministres. El portaveu de l’executiu espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, atendrà els mitjans, i farà una valoració d’aquest anunci, tot i que la resposta també podria venir de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que últimament s’ha bolcat a fer rodes de premsa des de la Moncloa per interlocutar amb Puigdemont.