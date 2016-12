La Moncloa veu més a prop l’aval del PSOE als pressupostos

Les mostres de desgel de la relació amb el PSOE estan fent que a la Moncloa es comenci a desfermar l’optimisme sobre la possibilitat d’aprovar els pressupostos de l’Estat de l’any que ve amb l’aval dels socialistes. Mariano Rajoy arribava ahir al consell de ministres amb un nou pacte amb el principal partit de l’oposició -el de la llei de pobresa energètica- que és la cirereta a un reguitzell d’acords firmats en les últimes setmanes. Semblaven impensables amb el PSOE enrocat en l’oposició més dura dels primers compassos de legislatura, quan encara s’havien de fer perdonar l’abstenció a la investidura. El desgel ja és un fet, com ho demostra el sí del PSOE al sostre de despesa i la pau relativa als dos Consells de Política Fiscal i Financera (CPFF), on els consellers autonòmics socialistes són majoria, o el decret per aturar els efectes acadèmics de la Lomce.

“Veiem un bon clima de diàleg i negociació”, explicaven ahir fonts de la Moncloa, que van afirmar que són “optimistes” i que confien que el PSOE acabi avalant els comptes de l’Estat. “No s’entendria que fessin el contrari i veiem bons símptomes”, afegien aquestes fonts. Les negociacions dels pressupostos continuen a diverses bandes. De fet, la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, ha intensificat també l’agenda de trobades amb els representants del Partit Nacionalista Basc (PNB), que podrien permetre una majoria alternativa al PSOE si aconsegueixen el suport als comptes del diputat de Nova Canàries, adscrit al grup socialista al Congrés, però amb llibertat de vot. Tot i que aquesta via segueix oberta, la prioritat continuen sent els socialistes.

I els acords a escala estatal no són els únics símptomes que permeten a Rajoy ser optimista. Els socialistes segueixen trenant els interessos autonòmics i la política al Congrés, en una xarxa que va servir per dir sí al sostre de despesa i que ahir va donar una nova mostra de seguir funcionant: el líder interí dels socialistes espanyols, Javier Fernández, que també és president d’Astúries, va aconseguir aprovar els pressupostos de la seva comunitat gràcies als vots del PP i de Ciutadans. El moviment suposa un canvi d’equilibris a Astúries, on fins ara Fernández buscava el suport de l’esquerra per poder governar. El PP vol convertir l’acord asturià en el pròleg del que ha d’arribar a l’Estat.

“L’aprovació dels pressupostos seguirà requerint diàleg, i el govern [espanyol] està disposat a tenir-lo”, va reiterar ahir el portaveu de l’executiu central, Íñigo Méndez de Vigo, en un missatge que va camí de convertir-se en el clixé de cada roda de premsa posterior als consells de ministres dels divendres. “El diàleg és i serà una constant”, va reiterar.

A la Moncloa són conscients que l’estratègia socialista passa per revestir els acords amb el PP de victòries autonòmiques. El ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, manté encara la incògnita de quines seran les bestretes que rebran les comunitats l’any que ve, amb l’excusa que fins que no hi hagi uns pressupostos estatals no podran posar una xifra sobre la taula. El ministre es vol reservar aquesta carta en la negociació amb el PSOE, perquè el partit pugui apuntar-se una victòria i justificar el seu aval als comptes. Però haurà de fer equilibris, perquè la presidenta andalusa, Susana Díaz, va començar a destapar-li l’estratègia ahir, i el va acusar de fer “xantatge” a les autonomies per assegurar-se l’aprovació del pressupost estatal.

Díaz marca perfil

L’andalusa, cada cop més encaminada a postular-se per liderar el PSOE -tot i mantenir la incògnita-, va carregar ahir durament contra el ministre en una entrevista a Canal Sur Radio, i el va acusar de prendre les autonomies com a “ostatges”. “Per aquí no hi passarem”, va dir Díaz, que va desafiar Montoro a treballar-se l’aprovació dels comptes a la taula de negociació, i no va negar un possible suport del PSOE.

Tot i el lapsus linguae de Rajoy de la setmana passada, quan va augurar un any electoral, el president espanyol confia que la sang no arribi al riu i assegurar-se un any més a la Moncloa.