La Moncloa diu que el Consell d'Europa avala la reforma de la llei del TC contra "els barruts que se saltin" la llei

Després de la repulsa del Consell d'Europa a Espanya per les noves competències del Tribunal Constitucional, La Moncloa ha sortit del pas defensant que tot i criticar la nova llei del TC, la Comissió de Venècia l'avala.

El secretari d'Estat de Relacions amb les Corts, José Luis Ayllón, ha volgut destacar la importància de la reforma de la Llei orgànica del Tribunal Constitucional aprovada el 2015 per evitar, en les seves paraules, que "alguns barruts se saltin la Constitució".

En declaracions a Efe, Ayllón s'ha manifestat d'aquesta manera després que el president de la Generalitar, Carles Puigdemont, hagi defensat que Europa ha "plantat cara" a Espanya i criticat la reforma del Constitucional (TC) impulsada per Govern de Mariano Rajoy. "Una gran notícia: Europa, per primer vegada, planta cara a Espanya", ha piulat des de Twitter.

El secretari d'Estat de Relacions amb les Corts ha defensat que Puigdemont no "pot" confondre el Consell d'Europa amb la Comissió de Venècia, que en realitat avala les mesures perquè diu que es troben dins els estàndards europeus.

"El més important és que la Comissió de Venècia parteix de la premissa que les sentències del TC tenen caràcter vinculant, i han de ser respectades per tots els poders públics i particulars", ha prosseguit Ayllón.

Desoir les resolucions del Constitucional, a parer d'Ayllón, suposa "violar la Constitució, el principi d'estat de dret, la separació de poders i el deure de lleial cooperació entre els òrgans de l'Estat", de manera que les mesures per fer efectives les sentències són "legítimes".

L 'opinió no vinculant de la Comissió de Venècia, aprovada ahir en aquesta ciutat i difosa avui parcialment, considera que "hauria de reconsiderar" el fet que el TC executi les seves pròpies sentències amb l'objectiu que aquest tribunal es percebi "com un àrbitre neutral, com a jutge de les lleis ".

Fonts del Consell d'Europa han assenyalat a Efe que la Comissió de Venècia té pendent encara l'opinió sol·licitada pel Govern respecte a la possibilitat d'aplicar els articles 155 i 116 de la Constitució espanyola per fer front al procés sobiranista de Catalunya.

Ahir, va transcendir un informe en que La Moncloa branda aquests mecanismes jurídics en cas que les noves competències del TC no siguin efectives per fer complir les seves resolucions.