Monedero (Podem): "L'independentisme no ens pot obligar a posicionar-nos en un referèndum unilateral"

El cofundador i exdirigent de Podem Juan Carlos Monedero ha assegurat aquest dijous que les forces independentistes no poden obligar el seu partit i els 'comuns' a posicionar-se sobre què votarien en un referèndum convocat sense acord amb l'Estat.

"No ens hem de posicionar per força en un dilema que estableixen altres i que no proposa solucions. L'independentisme no ens pot obligar a posicionar en un referèndum unilateral. Els anomenats 'comuns' estan demostrant intel·ligència política davant l'esgotament del model anterior", ha sostingut en una entrevista a 'El Món' recollida per Europa Press.

Segons Monedero, només els 'comuns' podran obrir la "finestra" injectant intel·ligència per sortir d'aquesta situació, però ha deixat clar que amb dreceres no es desfan els conflictes i que la seva intuïció li diu que es posaran sobre la taula altres alternatives.

Així, ha insistit que no es pot obligar un poble a situar-se en el 'sí' o el 'no' com, al seu judici, va passar a les eleccions catalanes del 27 de setembre, perquè només s'aconsegueix polaritzar la societat, i ha afegit: "Catalunya sempre ha tingut molta intel·ligència política, però ara aquesta intel·ligència està absent, tant al PP com en un independentisme que no veu altre horitzó que el de la confrontació".

El també professor de polítiques a la Universitat Complutense de Madrid ha ressaltat que la proposta del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, té "una mica de Mahatma Gandhi vestit de Charles Bronson", i ha acusat el seu antecessor en el càrrec, Artur Mas, de ser qui va torçar el procés sobiranista en convertir una reclamació a peu de carrer en una iniciativa de caràcter institucional per salvar la seva figura.