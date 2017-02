Errejón serà el proper candidat de Podem a la Comunitat de Madrid

Finalment Podem ha canviat cromos. Des d'avui Íñigo Errejón ja no és portaveu de Podem al Congrés i serà el candidat a les eleccions per a la presidència de la Comunitat de Madrid el 2019. L'arraconament del ja exnúmero dos del partit s'ha fet oficial aquest dissabte en la primera reunió del renovat Consell Ciutadà. Irene Montero, fins ara cap de gabinet del reforçat líder, Pablo Iglesias, serà el relleu d'Errejón, com ha confirmat el mateix Iglesias durant el seu discurs. A l'entrada de la reunió, Errejón ha dit que "accepta els canvis de responsabilitats" al partit i a més de desitjar sort a Montero ha assegurat que li "sembla normal obrir-se a una nova fase", deixant entreveure que ha acceptat l'oferta que li havia fet Iglesias abans de Vistalegre II.

Durant la campanya prèvia, Iglesias va explicar que havia suggerit a Erregón que presentés candidatura tant a la Comunitat de Madrid com a l'Ajuntament. Aleshores, Errejón va respondre que "l'Assemblea ciutadana no és un intercanvi de cromos i encara menys un intercanvi de cromos que no són nostres. L'Ajuntament a Madrid no és una parada a boxes per posar-hi ningú". Finalment, però, Errejón ha acceptat la proposta d'Iglesais.

Com queda la nova executiva?

Així doncs, a la pràctica Errejón es quedarà només amb el 20% de l'executiva del partit ja els anomenats "errejonistes" ocuparan tres de les 15 cadires a la nova Executiva. Així doncs, el nucli dur d'Iglesias mantindrà la seva posició majoritària en l'òrgan de direcció del partit, format per 14 secretaries i eliminant la Secretaria Política que dirigia fins ara Errejón que, a més, passarà a ser responsable d'anàlisis estratègica i canvi polític.

D'aquesta manera, la nova executiva anomenada Consell de Coordinació, passa a tenir Pablo Iglesias com a secretari general; Irene Montero com a secretària d'acció al Congrés en substitució d'Errejón; Pablo Echenique renovat com a responsable de l'ortanització i ara també de Programa; Gloria Elizo entra com a secretària d'acció institucional; Errejón passa a ser secretari d'anàlisi estratègica i canvi polític; Noelia Vera serà la nova secretària de participació; Rafael Mayoral, secretari de societat civil i moviment popular; Miguel Urbán passa a ser secretari d'Acció al Parlament Europeu. A banda, també hi ha secretaries per a Pablo Bustinduy, el segon 'errejonista',al capdavant de la secretaria internaciona. La tercera partidària d'Errejón és Auxiliadora Honorato, secretària d'Administracions públiques. Els altres noms de les secretaries són Pilar Garrido, Juan Manuel del Olmo i Meri Pita.

La jornada ha arrencat amb el discurs d'Iglesias lamentant la constant filtració dels moviments interns del partit. "Lamento que la discreció només l'haguem estat capaços de mantenir les últimes hores i espero que en el futur siguem capaços de que es mantingui fins on s'ha de mantenir i que no ens enterem de coses pels mitjans de comunicació", ha etzibat el líder de Podem. "Hem tingut un procés intern més intens del que hauriem desitjat, però hem demostrat tenir una capacitat de diagnòstic i debat polític que ja voldrien tenir els partits que governen el nostre país", ha dit Pablo Iglesias en un discurs en què s'ha referit als reptes de Podem com a força política que ha de desbancar el Partit Popular del govern a les properes eleccions. Iglesias també s'ha referit a Catalunya, on ha assegurat que Podem ha d'aconseguir coordinar-se per ser la segona força autonòmica.