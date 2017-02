Montilla adverteix Forcadell: "Ja saps el que et tocarà si fas cas omís al Tribunal Constitucional"

L'expresident de la Generalitat José Montilla ha recorda a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que en un Estat democràtic no es pot incomplir la llei ni desacatar sentències impunement: "Ja saps el que et tocarà si persisteixes en fer cas omís del Tribunal Constitucional". S'ha referit així en una entrevista d'Europa Press a les dues investigacions contra Forcadell per suposats delictes de prevaricació i desobediència en permetre el debat i votació al Parlament de les conclusions de la comissió del procés constituent.

"Algú creu que si es fa cas omís de les sentències del TC no hi haurà encausament?", S'ha preguntat, i ha defensat que les sentències s'han d'acatar encara que no agradin, com va fer ell mateix el 2010 quan era president i l'alt tribunal va anul·lar part de l' Estatut. En aquest sentit, ha defensat que la presidenta d'un parlament "no és lliure de no complir lleis i sentències" i que si no les comparteix el que ha de fer és treballar per canviar-les, però en cap cas desobeir-les.

Sobre el judici del 9-N i la possible inhabilitació d' Artur Mas, Montilla admet que seria molt preocupant i avisa que una decisió d'aquest tipus "pot ser percebuda pels independentistes com una agressió i ser així un element mobilitzador més" per als sobiranistes. Precisament sobre les mobilitzacions sobiranistes, Montilla ha criticat la que es va produir davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el dia que va començar el judici pel 9N. "Manifestar-se en la porta d'un tribunal és un acte d'intimidació que no és positiu per a ningú, tampoc per a la imatge de les persones que es jutja ".

Amb tot, l'expresident creu que el Govern està utilitzant les institucions i fent "massa propaganda, oferint pocs arguments i promovent tòpics: la propaganda està substituint els raonaments i l'anàlisi seriosa, d'una banda i per l'altre". En aquest sentit, també ha lamentat que tant Mas com el president Puigdemont i Forcadell "contraposin legalitat i legitimitat, cosa que no pot fer-se en democràcia" i que, segons ell, provoca el rebuig de la comunitat internacional. "Si truques a països europeus i institucions internacionals i els dius que no compleixes la llei ni acates sentències, quantes portes se t'obren? Cap", ha sentenciat.

L'expresident català confia que s'eviti el xoc de trens institucional a través del diàleg, la negociació i el pacte entre Estat i Generalitat: "Tots els conflictes acaben en negociació i pacte, i aquest acabarà així també. El problema és que no sabem quan ni el cost que haurà tingut mentre".