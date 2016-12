Montilla: "El procés no porta enlloc"

L'expresident de la Generalitat José Montilla ha assegurat en una entrevista amb Antoni Bassas que "el procés no porta enlloc" i ha advertit que això provocarà "desencís i frustració a una part de la població". Montilla també ha criticat que el Govern ha destinat "massa esforços" a un objectiu inassolible.

Montilla, en canvi, s’ha mostrat partidari de millorar el finançament, però també d’un reconeixement simbòlic de Catalunya a la Constitució. "El problema no són només els diners sinó també el respecte i el reconeixement. Jo crec que han creat més independentistes les actituds hostils i de menyspreu que no pas que hi hagi més o menys milions als pressupostos generals de l’Estat", ha dit.

Així, Montilla ha apostat per un reconeixement a la carta magna de la realitat catalana i la llengua pròpia, així com posar sobre la taula el terme estat "plurinacional" en el procés de reforma constitucional. Malgrat que ni el PSOE s’ha mostrat disposat a fer-ho, Montilla és del parer que s’ha d’intentar.

L’expresident també s’ha mostrat contrari a la "judicialització de la política" i ha defensat que "els problemes polítics se solucionen políticament". Tot i així, ha recordat que la detenció del regidor de la CUP de Vic Joan Coma no es va produir per les seves declaracions sinó "per no haver anat a declarar" quan el jutge el va citar. Montilla s’ha mostrat convençut que el cas "acabarà amb sobreseïment".