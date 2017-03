Montull assegura que l'entramat corrupte del Palau ja existia quan ell hi va arribar

La mà dreta de Fèlix Millet, Jordi Montull, ha assegurat avui, en declaracions a TV3, que quan ell va arribar al Palau de la Música, l'entramat de corrupció ja existia. En declaracions fetes pels carrers de l'entorn de la Ciutat de la Justícia, on s'està jutjant tota aquesta trama, Montull ha confirmat que la seva filla, Gemma, confessarà dimecres per intentar que li rebaixin la condemna i estalviar-se la presó. Per a ella, el fiscal demana 26 anys i mig de presó, però el seu pare s'ha volgut mostrar convençut que l'absoldran: "Una persona que no tenia ni firma, ni remenava cap diner, i que va entrar al Palau quan això estava en marxa i va voler arreglar-ho", ha dit Montull referint-se a la seva filla, que era directora financera del Palau.

Jordi Montull, per qui demanen 27 anys de presó, no obtindrà aquests beneficis de rebaixa de la condemna perquè serà la seva filla Gemma qui farà la confessió inicial. Ell només ratificarà el que denunciï ella.

En la seva declaració, que després ratificarà el seu pare, Gemma Montull implicarà Convergència però no anirà més enllà de l' extresorer del partit, Daniel Osàcar.