Mor Francesc Sanuy, exconseller del primer govern de Jordi Pujol

260x366 Francesc Sanuy, en una imatge d'arxiu / PERE TORDERA Francesc Sanuy, en una imatge d'arxiu / PERE TORDERA

Francesc Sanuy ha mort aquest dilluns als 81 anys, segons ha pogut confirmar l'ARA. El polític i advocat va començar la seva carrera en el si de Convergència Democràtica de Catalunya i va ser nomenat conseller de Comerç, Consum i Turisme del primer Govern de Jordi Pujol l'any 1980. Després va ocupar el càrrec de delegat de l'executiu a Madrid fins a l'any 1985.

Sanuy va desenvolupar la seva carrera política al Congrés dels Diputats, després de ser elegit representant de la província de Barcelona per Convergència i Unió a les eleccions espanyoles del 1986. Entre 1986 i 1989 va ser vocal de la comissió d'Economia, Comerç i Hisenda del Congrés. El 2002 va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat.

En els darrers anys ha escrit diversos llibres sobre la banca i el comerç, com 'Capitalisme Cibeles' o 'La banca sempre guanya'. En diverses entrevistes a l'ARA havia defensat el petit i mitjà comerciant enfront dels grans poders econòmics i havia denunciat els cercles de Madrid que monopolitzaven el centralisme econòmic.

Francesc Sanuy: “No és una casta, és pitjor. És un entramat d'interessos i rotacions” En la seva última entrevista amb el periodista Antoni Bassas, sobre el llibre 'La banca sempre guanya', descrivia així els participants de la bombolla financera amb què s'havia desencadenat la crisi econòmica: "Hi ha uns curts de vista, egoistes, cobdiciosos, una gent que té l'avarícia per sistema, el diner fàcil, l'abús, la prepotència, i aquesta immoralitat els condueix a desvirtuar el que són. Més que cobdícia, el que tenen és la megalomania de voler ser més grans", assegurava sobre aquells que especulen per guanyar diner fàcil.