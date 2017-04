Mor l'exministre franquista Utrera Molina, que va signar la condemna a mort de Puig Antich

José Utrera Molina, ministre i vicepresident en diferents govern del dictador Francisco Franco, ha mort aquest dissabte a Nerja (Màlaga) als 91 anys, segons ha informat el seu fill Luis Felipe Utrera Molina en un blog a les xarxes i han confirmat a Efe fonts del tanatori d'aquesta localitat.

Utrera Molina va néixer a Màlaga el 12 d'abril de 1926 i va ingressar a les organitzacions juvenils falangistes al març de 1937. Posteriorment va ascendir a cap de Falange.

Al juliol de 1962 va ser designat governador civil de Sevilla, càrrec que va ocupar durant set anys fins que el 1969 el van nomenar subsecretari de Treball. Més tard, al juny de 1973, va ocupar la cartera d'Habitatge. Al gener de 1974 va ser nomenat ministre secretari general del Movimiento i vicepresident del Govern. També és sogre de l'exministre del PP Alberto Ruiz-Gallardón.

L'execució de Puig Antich

L'octubre de 2014, la jutgessa María de Servini, que instrueix la causa penal contra el franquisme a Argentina, va enviar una ordre de detenció internacional contra Utrera i altres dirigents de la dictadura franquista, per tal de jutjar-los. Imputava a Utrera de convalidar amb la seva signatura la condemna a mort de Salvador Puig Antich i d'un ciutadà alemany, Georg Michael Welzel, executats al garrot vil el 1974.

A través d' un comunicat penjat a la web oficial de la Fundació Nacional Francisco Franco va dir que estava disposat a querellar-se contra les víctimes del franquisme.

Les opinions d'Utrera: "una altra guerra civil"

Recentment es va convertir en 'trending topic' a Twitter per un article al diari 'Abc' en què insinuava el perill d'una nova guerra civil si es conjugaven determinades aliances polítiques. Va advertir a les pàgines del rotatiu de "les terribles conseqüències d'un nou front popular", en referència al Front Popular del 1936. Utrera Molina ha reproduït els arguments exposats en l'article –el text pot llegir-se fins i tot a la pàgina web de la Fundació Francisco Franco– en un reportatge al diari 'El Mundo'. L'advocat, un dels cinc ministres franquistes que encara continuen vius, exposa que "una rectoria política de Podem" conduirà Espanya "una altra vegada a una guerra civil".

Després de fer bullir les xarxes socials per la seva anàlisi de la situació política a l'Estat, en aquells dies hi havia el debat d'investidura al Congrés, Utrera Molina va deixar clares les seves preferències. "M'ofereix més simpaties Ciutadans", va exposar en el reportatge, en el qual també assegura que "el PSOE té [gent] sensata que no accepta aquest pacte amb Podem". L'exministre de Franco considerava que el president que li fa falta a Espanya és el seu gendre, Ruiz-Gallardón. "És un tipus collonut. És el millor polític que hi ha a Espanya, encara que estigui retirat", va exposar.