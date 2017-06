Els Mossos detenen l'ultra Juan de Haro per incitar a repetir l'atac a la llibreria Blanquerna de Madrid

260x366 Juan de Haro Juan de Haro

Els Mossos d’Esquadra van detenir ahir a la tarda a Juan de Haro (27 anys), cap estatal de la secció juvenil de Democràcia Nacional, per haver incitat a repetir atacs com el de la llibreria Blanquerna de Madrid l'11 de setembre de 2013.

De Haro, veí del Vendrell, està acusat d'un presumpte delicte d’odi per haver fet aquests comentaris a través d'un programa de ràdio per internet del partit ultradretà Democràcia Nacional. De Haro va declarar que s’havien de reproduir actes com el de la Blanquerna, a més de fer comentaris islamòfobs i contra els col·lectius antifeixistes.

Els Mossos no han dit en la seva nota de premsa el nom del detingut, però ell mateix s'ha encarregat de confirmar-ho a través de Twitter.

De Haro va declarar davant dels Mossos i posteriorment va ser alliberat a l'espera que el jutge que cridi a declara també.